СМИ объяснили, почему Головкин уничтожит Альвареса в реванше

Обозреватель бокса сайта Boxingnewsresults.com Стив Старджес назвал причины, по которым Геннадий Головкин скорее всего одержит уверенную победу над Саулем Альваресом в ожидаемом 5 мая бое-реванше, сообщает сообщает Sports.kz





«Головкин выяснил все, что ему было нужно было знать о слабых местах 27-летнего Альвареса. Это те уязвимости, которыми он определенно воспользуется в их реванше. К ним относятся: проблемы с выносливостью, удары в корпус и недостаточная мощь „Канело“. Готов поспорить, что в реванше Головкин будет давить на „Канело“ еще в более быстром темпе. Из поединка Геннадий узнал, что мексиканец не может справиться, когда вынужден отбиваться от атак весь раунд. Альваресу было трудно выдержать постоянное присутствие GGG. Единственное, в чем Головкин промахнулся — в том, что не дожал „Канело“ в последних трех раундах.





Тренер Головкина Абель Санчес должен был подчеркнуть важность более жесткой борьбы в последних трех раундах, учитывая, что у GGG была такая же проблема в предыдущем поединке с Дэнни Джейкобсом. Если это вопрос выносливости Головкина, то ему нужно убедиться, что он будет лучше боксировать в первых девяти раундах, чтобы не откладывать все до последних трех минуток.





Если бы Геннадий жестче дрался в первых трех отрезках, то смог бы заработать себе хороший задел для победы независимо от того, как пройдут последние раунды. Судьи отдали последнюю четверть поединка „Канело“. Они не отдали Головкину ни одного раунда с девятого по 12-й, что было преступлением, потому что Головкин сражался достаточно хорошо, чтобы выиграть два из последних трех раундов.





Возможно, „Канело“ подойдет к реваншу более компактным, думая, что так он станет выносливее и быстрее. Но вряд ли ему это поможет. Если Альварес сбросит вес, то это может стоить ему силы удара. Он уже не сможет бить так же сильно. При этом если он сохранит темп боя, у него будет быстрее кончаться „бензин“ и ему не хватит „движка“», — написал автор.







