Кибербезопасность: Как уберечь от хакеров свои данные и финансы

Зачастую пользователи, желая «сэкономить», приобретают нелицензированное программное обеспечение или скачивают его без оплаты и попадаются на удочку мошенников. Часто после активации такого ПО частным пользователям и компаниям приходит сообщение – для получения доступа к компьютеру, необходимо перевести некоторую сумму денег. Не факт, что после перевода денежных средств, злоумышленники «забудут» про пользователя.





Стоит отметить, что утечка личных и корпоративных данных перестала быть чем-то «фантастическим», «написанным в книгах о недалеком будущем». В 2017 году новостные ленты были загружены сообщениями о хакерских взломах.





Так, в мае 2017 года пользователи 150 стран мира, в том числе и Казахстана, подверглись атаке вируса WannaCry . За возобновление работы компьютера хакеры требовали выкуп в размере около 600 долларов.

В августе злоумышленники добрались и до культурной сферы – хакеры взломали сервера и аккаунты телеканала HBO. Они слили в сеть сценарии и серии популярного сериала «Игра Престолов» , тем самым нанеся финансовый ущерб.





Это только одни из недавних и запомнившихся кибератак, которых, на самом деле, гораздо больше.









Как избежать этой напасти и обезопасить свои данные?





В первую очередь стоит обратить внимание на установленное программное обеспечение. Доказана прямая взаимосвязь между установленным ПО и риском взлома. По сути, пиратские версии платных программ уже «взломаны» и не могут предоставить полную защиту из-за отсутствия обновлений. Мошенники, которые взломали программу и выложили её бесплатно, не являются «добрыми волшебниками», которые хотят дать вам ПО бесплатно просто так - их целью является установка вредоносного кода на как можно большее количество компьютеров. После этого рабочие станции можно использовать, например, для скрытого распространения хакерских атак.





Чтобы избежать этих рисков, при покупке программного обеспечения для компьютера или ноутбука необходимо обратить внимание на несколько вещей: для ПО Microsoft это розничный сертификат подлинности, наклейка с ключом продукта, носители (CD, DVD-носители, USB-устройства) с нанесенной голограммой и оригинальная упаковка. Подробнее с особенностями подлинного программного обеспечения Microsoft можно ознакомиться здесь





«Пиратский» Казахстан





Согласно исследованию BSA «2016 Global Software Survey» 73% используемого в Казахстане ПО является нелицензионным. Для сравнения, в России этот показатель достиг 64%. Меньше всего нелегального ПО установлено в Чешской Республике – 33%.





Это приводит к тому, что ценные данные всегда находятся в зоне риска. На сегодняшний день, представители крупного и среднего бизнеса в РК уже начали осознавать важность информационной безопасности и приобретения лицензированного ПО. Однако «за бортом» пока еще находится малый бизнес.





Согласно глобальному индексу конкурентноспособности всемирного экономического форума Казахстан находится на 69 месте по индикатору «Защита интеллектуальной собственности». Министерством Юстиции был представлен план мер по улучшению индекса на 2016-2018 годы.





Так, до конца 2018 будут проведены семинары, тренинги и круглые столы, на которых будет обсуждаться важность использования лицензированного ПО. Эти мероприятия проводятся не только для того, чтобы избавиться от «пиратской» культуры, но и для того, чтобы объяснить пользователям риски кибербезопасности, защитить личные данные, финансы и предотвратить возможные убытки.





Стоит отметить, что за использование нелегального ПО в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность. Например, санкция статьи 198 УК РК (Нарушение авторских и (или) смежных прав) предусматривает штраф до 100 МРП, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов. В более крупных масштабах предусмотрено наказание штрафом в размере до 5000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.







