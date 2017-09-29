Оперативная группа «Сапсан» создана при Минсельхозе РК

Основными задачами оперативной группы является организация и осуществление государственного контроля и надзора в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

В министерстве сельского хозяйства создана оперативная группа «Сапсан» по осуществлению внутреннего контроля за деятельностью территориальных подразделений и подведомственных организаций Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев на брифинге, передает Zakon.kz.





По его словам, основными задачами оперативной группы является организация и осуществление государственного контроля и надзора в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, а также в случае необходимости выявление или пресечение правонарушений в данных сферах со стороны должностных лиц.





Е. Нысанбаев сообщил, что состав оперативной группы сформирован и утвержден заместителем премьер-министра РК — министром сельского хозяйства А. Мырзахметовым.

Оперативная группа состоит из 12 человек, оснащена 4 автомобилями повышенной проходимости, современными средствами связи, включая спутниковую связь, форменным обмундированием и табельным оружием.





Также информацию о выявленных коррупционных правонарушениях со стороны должностных лиц, нарушениях в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, оперативная группа будет представлять непосредственно Министру сельского хозяйства, с приложением подтверждающих материалов.





«В результате деятельности оперативной группы в период с июня 2017 года по сегодняшний день было выявлено 18 фактов нарушения природоохранного законодательства. По выявленным фактам возбуждено три уголовных дела и 15 дел об административном правонарушении», — рассказал Е. Нысанбаев.





Кроме этого, были приняты меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц и сотрудников территориальных подразделений и подведомственных организаций Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК.





Как отметил вице-министр, все эти меры направлены на снижение правонарушений природоохранного законодательства.



