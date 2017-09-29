На дорогах Астаны могут разрешить поворот направо при красном сигнале светофора
29 сентября 2017, 16:13
В настоящее время прорабатывается вопрос внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты.
На дорогах Астаны могут разрешить поворот направо при красном сигнале светофора, передает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.
Данное решение позволит значительно снизить время простоя автомобиля, заявил в пятницу на партийных слушаниях городского филиала партии «Нұр Отан», посвященных модернизации транспортного комплекса столицы в рамках реализации Программы развития города Астаны на 2016 – 2020 годы» руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта города Астаны» Бекмырза Игенбердинов.
«Прорабатывается вопрос по внесению изменений в нормативно-правовые акты для разрешения поворота направо при красном сигнале светофора, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений, а также пешеходам. Данное решение существенно снизит время простоя автомобилей», - считает Б.Игенбердинов.
Фото: ridus.ru.
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