Все заводы Audi будут выпускать электрокары

Audi переоборудует все свои заводы под производство электромобилей. Соответствующее заявление сделал глава компании Руперт Штадлер перед семью тысячами сотрудников в Ингольштадте. Его слова приводит Reuters.





В начале прошлого года Audi выбрала в качестве первой производственной площадки для электрокаров предприятие в Бельгии – там будут выпускать кроссоверы e-tron quattro и e-tron Sportback. После этого профсоюзы других заводов, прежде всего – немецких, стали давить на руководство концерна, требуя, чтобы выпуск моделей с электроприводом наладили и на домашнем рынке. Логика здесь проста: на фоне борьбы с последствиями Дизельгейта рабочие хотят быть уверены, что их производства не останутся без заказов на машины с нулевым уровнем вредных выбросов. На двух немецких предприятиях – в Ингольштадте и Неккарзульме – сосредоточены две трети от всей рабочей силы Audi, насчитывающей 88 тысяч человек. Также у Audi имеются заводы в Венгрии и Мексике, кроме того, отдельные модели для конкретных рынков выпускаются на мощностях Volkswagen и Skoda.





Выходец из Volvo Петер Мертенс, прошлой осенью возглавивший отдел исследований и разработок Audi вместо уволенного Штефана Книрша, пообещал, что к 2025 году у компании будет более 20 электрифицированных моделей, в том числе – дюжина чисто электрических. На прошедшем недавно автосалоне во Франкфурте Audi представила два беспилотных электромобиля – Elaine и Aicon, однако первыми в серию пойдут именно вышеупомянутые кроссоверы.





Несмотря на все обещания директоров, председатель главного производственного совета Audi Петер Мош потребовал, чтобы ясность в вопрос производства электрокаров в Германии была внесена до конца текущего года, поэтому в ближайшем будущем компания должна раскрыть более детальные планы.



