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В ВКО иномарка сбила восьмилетнего школьника

29 сентября 2017, 16:26

По предварительной версии, автомобилист не учел безопасную для движения скорость.

28 сентября в Аягозе автомобиль марки Audi 80 сбил восьмилетнего ребенка на переходе. Пострадавшего школьника с травмами доставили в больницу, передает YK-avto.kz.

По сообщению ДВД ВКО, инцидент произошел вчера около полудня в центре Аягоза.

— 29-летний водитель автомобиля Audi 80 совершил наезд на восьмилетнего школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу, — сообщили полицейские. — По предварительной версии, автомобилист не учел безопасную для движения скорость. Пострадавшего мальчика госпитализировали.

Полицейские проводят уголовное расследование.

Артур Власов.

Фото: 24.kz.

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