В ВКО иномарка сбила восьмилетнего школьника
29 сентября 2017, 16:26
По предварительной версии, автомобилист не учел безопасную для движения скорость.
28 сентября в Аягозе автомобиль марки Audi 80 сбил восьмилетнего ребенка на переходе. Пострадавшего школьника с травмами доставили в больницу, передает YK-avto.kz.
По сообщению ДВД ВКО, инцидент произошел вчера около полудня в центре Аягоза.
— 29-летний водитель автомобиля Audi 80 совершил наезд на восьмилетнего школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу, — сообщили полицейские. — По предварительной версии, автомобилист не учел безопасную для движения скорость. Пострадавшего мальчика госпитализировали.
Полицейские проводят уголовное расследование.
Артур Власов.
Фото: 24.kz.
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