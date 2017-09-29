"BusLane" будет продолжен в Астане на улицах Уалиханова и Сейфуллина

Проекты по снижению нагрузки на улично-дорожную сеть и повышению приоритета общественному транспорту будут продолжаться.

Новые автобусные полосы в скором времени могут появиться на улицах Уалиханова и Сейфуллина. Об этом заявил на партийных слушаниях городского филиала партии "Нұр Отан" руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта города Астаны» Бекмырза Игенбердинов, передает передает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.

"В настоящее время выделены 12 проектов, планируемых к реализации в ближайшие сроки. Одним из них является продолжение проекта "BusLane". В первую очередь предлагаем на рассмотрение реализацию проекта по улицам Уалиханова и Сейфуллина, по каждому из которых проходит 25 автобусных маршрутов. Пассажиропоток общественного транспорта на данных участков составляет порядка 140 тыс. пассажиров в сутки", - отметил Бекмырза Игенбердинов.

По его словам, на сегодняшний день в городе официально зарегистрировано более 350 тыс. транспортных средств, с учетом пригородного и иногороднего транспорта порядка – 400-450 тыс. автомобилей. Население столицы ежегодно растет в среднем на 5%, в то время как число автомобилей увеличивается на 9%, что является большой проблемой для транспортной системы города.

В настоящее время в Астане эксплуатируются 1 405 автобусов, обслуживается 1 119 остановочных комплексов. Функционируют более 370 светофорных объектов, работает порядка 2 860 камер видеонаблюдения, установлено около 21 тыс. дорожных знаков. В связи с высоким уровнем автомобилизации и, как следствие, транспортными заторами, акиматом Астаны реализуется программа по развитию транспортного комплекса, подразделяющаяся на пять направлений. Это развитие общественного транспорта, системы управления, запреты и ограничения, развитие дорожной инфраструктуры. Каждое из направлений включает перечень проектов.





В настоящее время в Астане действует 76 км выделенных полос общественного транспорта по 23 улицам.



