Уголовное дело расследуют в отношении водителя, сбившего женщину с тремя детьми в Алматы
29 сентября 2017, 16:39
Производство по делу осуществляет отдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий.
По факту ДТП, в результате которого пострадала женщина с тремя детьми, проводится досудебное расследование. передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
Напомним, дорожно-транспортное произошло накануне около 18:00 часов в мкр. «Ожет», в Алатауском районе Алматы.
«Водитель автомашины марки Toyota Highlander, 1984 года рождения, следуя по улице Байтурсынова в южном направлении, проигнорировал знаки «Уступи дорогу», выехал со второстепенной улицы на главную, и допустил столкновение с автомашиной BMW, что двигалась по улице Бекболата на восток. В результате Toyota по инерции отлетела на обочину дороги, и совершила наезд на женщину, 1983 года рождения, и трех ее малолетних детей, 2009, 2011 и 2014 годов рождения. Бригадами скорой медицинской помощи дети были госпитализированы в 1 ДКБ, а их мама в БСНП. Состояние мальчика, 2011 года рождения, по-прежнему остается тяжелым. Вместе с тем, сообщаем, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 345 ч.1 УК РК. Производство по делу осуществляет отдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий», - информировал заместитель начальника Управления дознания ДВД города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.
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