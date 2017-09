Джеймс Кэмерон обновил актёрский состав «Аватара 2»

Начиная с понедельника, 25 сентября 2017 года, вся съёмочная группа киносерии «Аватар», которую возглавляет Джеймс Кэмерон, находится в Новой Зеландии: чтобы сэкономить время и не растягивать производство, работа ведётся сразу над четырьмя будущими фильмами. С декабря 2020-го Кэмерон планирует ежегодно под Рождество выпускать по одной картине – первым на экраны должен выйти «Аватар 2».

На фотографии, сделанной несколько дней назад в Парке развлечений Pandora: The World of Avatar, слева направо: Дуэйн Эванс, мл. (исполнитель роли Роутксо, юного охотника/фридайвера), Бритен Далтон (исполнитель роли Лоака, второго сына Джейка и Нейтири), Филип Гельо (исполнитель роли юного охотника/фридайвера Аунунга, сына Оло’эйктана), Тринити Блисс (исполнительница роли Туктерей, дочери Джейка и Нейтири), Бэйли Басс (исполнительница роли Сирейи, юной Нейтири океана), Джек Чемпион (исполнитель роли подростка Хавьера «Паука» Соккоро, бывшего жителя Адских врат), Джейми Флэттерс (исполнитель роли Нетейама, первого сына Джейка и Нейтири).

Первоначально планировалось, что «Аватар 2» выйдет на экраны в 2014 году, затем его премьера была перенесена на 2015-й, позднее студия анонсировала выход на экраны на декабрь 2018 года, но и в эти сроки Кэмерон не уложился. В конце 2016 года режиссёр заявлял, что планирует начать съёмки в самое ближайшее время, актёры вторили ему, что отправятся в Новую Зеландию в начале января, но в итоге дата начала работы снова была перенесена. В июне 2017-го Джон Ландау – продюсер «Аватара» и друг Джеймса Кэмерона – объявил, что съёмки продолжения киносерии начнутся 25 сентября: в этот день студия 20th Century Fox опубликовала пресс-релиз, в котором анонсировала премьеру «Аватара 2» на декабрь 2020 года.





Сюжет четырёх будущих фильмов сфокусируется на Джейке, Нейтири и их детях – это будет история о борьбе На’Ви с людьми.





В интервью изданию We Got This Covered Сэм Уортингтон ранее подробно рассказал о сюжете:

Я прочитал все сценарии – они потрясающие. События развернутся через восемь лет после финала первого “Аватара”: теперь у Джейка есть семья. В “Аватаре 2” вы увидите то, чего никогда раньше не видели. Новый мир будет масштабнее, чем тот, что известен нам по первой части киносерии, но, очевидно, что упор в истории будет сделан на семью. Несмотря на то, что Джейк живёт на Пандоре уже несколько лет, его не покидает чувство, будто он видит этот мир впервые. О том, что конкретно удивило Джейка, мы узнаем из фильма: история, которая будет в нём рассказана, продемонстрирует взгляд на некоторые вещи сквозь призму такого понятия, как “семья”».