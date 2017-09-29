БРК намерен увеличивать долю финансирования проектов частного бизнеса

«Банк Развития Казахстана» (БРК, «дочка» холдинга «Байтерек») внес изменения в свою Стратегию развития до 2023 года в рамках политики сокращения доли государства в экономике. Как известно, такую задачу поставил Нурсултан Назарбаев в президентском послании от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Корректировку Стратегии БРК утвердил Совет директоров (СД) банка на сегодняшнем очередном заседании в Астане.

Как сообщила Служба по связям с общественностью банка, обновленная редакция документа предусматривает увеличение доли проектов частного бизнеса в кредитном портфеле БРК до не менее 70% в 2023 году (в 2016 году она составляла 57,4%), а также расширение доли негосударственных источников привлечения денежных средств в объеме заимствований БРК к указанному периоду до не менее 80% (в 2016 году - 58,9%).

Председатель правления БРК Болат Жамишев, комментируя нововведения, напомнил, что в июне прошлого года на расширенном заседании СД банка с участием представителей Правительства, Национального банка РК и Национальной палаты предпринимателей был представлен ряд инициатив, концептуально изменяющих кредитную политику банка под запросы развития несырьевой экономики. «Все предложенные инициативы были одобрены участниками заседания, в том числе, в части увеличения доли финансирования проектов частного бизнеса. Реализация инициатив потребовала корректировки ключевых документов, регулирующих деятельность БРК, включая десятилетнюю Стратегию развития банка», - отметил глава банка, которого цитирует Служба по связям с общественностью.

БРК является институтом развития несырьевой экономики Казахстана, финансируя крупные индустриальные проекты страны.