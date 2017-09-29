На дорогах Астаны могут разрешить поворот направо при красном сигнале светофора

На дорогах Астаны могут разрешить поворот направо при красном сигнале светофора, передает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.

Данное решение позволит значительно снизить время простоя автомобиля, заявил в пятницу на партийных слушаниях городского филиала партии «Нұр Отан», посвященных модернизации транспортного комплекса столицы в рамках реализации Программы развития города Астаны на 2016 - 2020 годы» руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта города Астаны» Бекмырза Игенбердинов.

«Прорабатывается вопрос по внесению изменений в нормативно-правовые акты для разрешения поворота направо при красном сигнале светофора, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений, а также пешеходам. Данное решение существенно снизит время простоя автомобилей», - считает Б.Игенбердинов.