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В Ирландии школьник-веган покончил с собой после того, как в него бросили куском мяса

29 сентября 2017, 16:52

По словам родителей, 12-летний мальчик заботился о сохранении окружающей среды и морской жизни.

12-летний мальчик-веган покончил с собой после того, как в школе хулиганы бросили в него куском мяса. Тело Луи Фетона нашли дома в ванной в Уотерфорде, сообщает Daily Mail, пишет Life.ru.

Как рассказали родители погибшего, над Луи постоянно издевались в школе из-за его решения стать веганом. После этого ребёнок стал регулярно посещать психолога и наносить себе телесные повреждения. Чтобы избежать издевательств, в обеденные перерывы Луи выходил на улицу. Мальчик даже начал курить, чтобы пережить стресс.

Учительница школьника подтвердила, что Луи много курил и гулял в компании со старшеклассниками.

"Я никогда не замечала, что Луи был так сильно подавлен, что хотел покончить жизнь самоубийством. Школа сделает всё возможное, чтобы такое больше не повторилось."

Мария Паламарчук
Фото kakprosto.ru

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