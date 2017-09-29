В Ирландии школьник-веган покончил с собой после того, как в него бросили куском мяса

По словам родителей, 12-летний мальчик заботился о сохранении окружающей среды и морской жизни.

12-летний мальчик-веган покончил с собой после того, как в школе хулиганы бросили в него куском мяса. Тело Луи Фетона нашли дома в ванной в Уотерфорде, сообщает Daily Mail, пишет пишет Life.ru





Как рассказали родители погибшего, над Луи постоянно издевались в школе из-за его решения стать веганом. После этого ребёнок стал регулярно посещать психолога и наносить себе телесные повреждения. Чтобы избежать издевательств, в обеденные перерывы Луи выходил на улицу. Мальчик даже начал курить, чтобы пережить стресс.





Учительница школьника подтвердила, что Луи много курил и гулял в компании со старшеклассниками.

"Я никогда не замечала, что Луи был так сильно подавлен, что хотел покончить жизнь самоубийством. Школа сделает всё возможное, чтобы такое больше не повторилось."





Мария Паламарчук