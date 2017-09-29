Нестандартная ситуация: в МИД прокомментировали отказ казахстанцев от спецборта

В министерстве иностранных дел прокомментировали отказ пострадавших казахстанцев в Турции от спецборта, передает Zakon.kz





"Граждане отказались от санитарного борта, который бы их доставил в Казахстан. Мы подтверждаем эту информацию. В МИДе наш консул получил официальное обращение от пострадавших граждан и родственников в адрес Минздрава с просьбой отменить борт в связи с тем, что не предполагается 4-е место для еще одной пострадавшей, которая может самостоятельно передвигаться, но, тем не менее, является супругой одного из пострадавших, находящегося в положении неспособном самостоятельно передвигаться. Это нестандартная ситуация, тем более, когда наши граждане отказываются от спецборта", - пояснил ситуацию глава пресс-службы министерства иностранных дел Ануар Жайнаков.





В этой связи консул Казахстана в Анталии Бауржан Абдрахманов предпринял самостоятельные усилия по организации доставки казахстанцев на родину. Таким образом, сегодня четверо граждан, пострадавших в этой аварии, а также трое родственников в сопровождении медперсонала вылетают из Анталии обычным рейсом авиакомпании "Turkish Airlines" через Стамбул в Алматы.





"Вылет состоится в 16:45 по местному времени. Они будут лечиться в разных медицинских учреждениях, по имеющейся у меня информации, некоторые из них будут проходить лечение в областной многопрофильной больнице Алматинской области. Оплата за перелет была осуществлена за счет средств почетного консула Казахстана в Турции, а именно в Кемере (Мехмед Исмаил гражданин Турции – от авт.). Эти меры были предприняли усилиями нашего консула", - добавил Жайнаков.





Татьяна Ковалева, Астана.



