США могут сбить баллистическую ракету КНДР над Россией
29 сентября 2017, 16:55
По крайней мере, именно такой сценарий всерьёз рассматривают американские военные эксперты.
Если Пхеньян пройдёт "точку невозврата" и применит ядерное оружие, то сбивать северокорейскую баллистическую ракету Соединённым Штатам придётся над территорией России, сообщает Defense One, передает Life.ru.
Автором этого предложения является Лори Робинсон — первая женщина-генерал, возглавившая Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД).
Эксперт Института международных исследований Миддлбери в Монтерее Джошуа Поллак заявил, что для осуществления перехвата и обеспечения безопасности Западного побережья США, ракета может быть сбита эсминцами УРО в районе российского Дальнего Востока.
Активная проработка различных сценариев перехвата баллистических ракет КНДР началась после того, как американские эксперты изучили характеристики ракеты "Хвасон-14" и пришли к выводу, что у КНДР уже есть баллистическая ракета с межконтинентальной дальностью полёта.
Сергей Андреев
Фото news-front.info
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