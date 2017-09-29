Контейнерный поезд, запущенный между Китаем и Европой, пройдет через Казахстан

Маршрут контейнерного поезда, отправленного из китайского Урумчи, будет пролегать через территории Казахстана, России и Латвии.

В Риге в режиме телемоста президент Латвии Раймондс Вейонис и первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин приняли участие в открытии нового контейнерного сервиса в трансконтинентальных перевозках между Китаем и Европой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на секретариат первого вице-министра.





«Маршрут контейнерного поезда, отправленного из китайского Урумчи, будет пролегать через территории Казахстана, России и Латвии, а затем проследует через порт г.Рига морским сообщением в порт г.Роттердам», - говорится в сообщении.





Как отмечается, открытие новых маршрутов, диверсификация транспортных направлений, оптимальное использование железнодорожной инфраструктуры, а также проведение гибкой тарифной политики позволит сохранить динамику роста контейнерных перевозок в направлении КНР-ЕС-КНР с потенциалом транспортировки через балтийский регион в 200 тыс. контейнеров.









Р.Вейонис и А.Мамин также обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.





По словам А.Мамина, его визит является прямым продолжением контактов руководства двух стран, новый импульс которым был придан рабочим визитом Президента Латвии в Казахстан 9-10 июля 2017 года.





Он также отметил заинтересованность Казахстана в активизации взаимодействия в информационной, космической сфере, развитии «зеленых технологий».





Указывается, что объём экспортно - импортных перевозок между Казахстаном и Латвией вырос на 19%, а рост транзитных перевозок составил 34%.







