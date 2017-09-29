Автобусы, перевозившие детей на ЭКСПО, будут переданы школам

В преддверии ЭКСПО акиматом были закуплены школьные автобусы, которые перевезли за период выставки более 65 тыс. детей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиа-центр акимата Астаны.

В настоящее время планируется использовать их для перевозки школьников, сообщил в пятницу на партийных слушаниях городского филиала партии «Нұр Отан», посвященных модернизации транспортного комплекса столицы в рамках реализации Программы развития города Астаны на 2016 - 2020 годы» руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта города Астаны» Бекмырза Игенбердинов.

«Работать будут по следующей схеме: родители заключают договора со школами, которые в последующем заключают договор об оказании услуг с оператором», - пояснил Б.Игенбердинов.

Ранее сообщалось, в Астане будут продолжаться проекты по снижению нагрузки на улично-дорожную сеть и повышение приоритета общественному транспорту. Так, будет продолжен проект «Bus Lane». Новые автобусные полосы в скором времени могут появиться на улицах Валиханова и Сейфуллина.