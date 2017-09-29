Новые дорожные "рукава" появятся на 38-ми перекрестках Астаны

В Астане разработан план строительства транспортной инфраструктуры на ближайшие пять лет.

В Астане определены перекрестки, где светофорное регулирование не удовлетворяет спрос на правый поворот. В связи с этим разработан план по строительству съездов на 38-ми перекрестках, передает передает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.

«В первую очередь предлагаем на рассмотрение реализацию проекта по улицам Ш.Уалиханова и С.Сейфуллина, по каждому из которых проходит 25 автобусных маршрутов. Пассажиропоток общественного транспорта на данных участках составляет порядка 140 тыс. пассажиров в сутки», - сообщил в пятницу на партийных слушаниях городского филиала партии «Нұр Отан», посвященных модернизации транспортного комплекса столицы в рамках реализации Программы развития города Астаны на 2016 – 2020 годы» руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта города Астаны» Бекмырза Игенбердинов.

Кроме того, руководитель ведомства отметил, что в Астане разработан план строительства транспортной инфраструктуры на ближайшие пять лет. Особое значение придается пробитию и соединению улиц и проспектов, а также развитию пешеходной инфраструктуры.

Вместе с тем планируется завершить строительство двух кольцевых дорог – Малой и Большой, строительство которых снизит количество транзитного транспорта в городе.



