Пьяный британец устроил смертельное ДТП и запостил об этом мем

Житель города Сайренсестер (графство Глостершир, Англия) Шэйн Дэвис (Shane Davis) спровоцировал автомобильную аварию, в результате которой погиб 82-летний Уильям Дэй (William Day). После этого мужчина опубликовал в Facebook издевательский пост о ДТП, сообщает The Sun, передает передает Lenta.ru





26-летний Дэвис находился за рулем в нетрезвом состоянии. Он въехал в автомобиль Дэя, в результате пенсионер скончался от полученных травм. Через несколько дней от сердечного приступа умерла жена погибшего.





На суде обвинение отметило, что после инцидента Дэвис опубликовал в своем Facebook несколько фотографий, в том числе мем с надписью «Сияй, сияй, маленькая звездочка, я хочу сбить тебя на машине, вытолкнуть к дереву так высоко, чтобы ты сломал шею и умер» (Twinkle twinkle little star, I want to hit you with my car, throw you off a tree so high, hope you break your neck and die).





Сам Дэвис утверждает, что его посты никак не связаны с происшествием. Он признал, что сбил человека, будучи пьяным. Суд постановил приговорить британца к шести годам тюрьмы и запрету на вождение на тот же период.