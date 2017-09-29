Alfa Romeo Stelvio стал быстрейшим SUV Нюрбургринга

За рулем итальянского кроссовера находился тест-пилот Фабио Франче – тот же человек, который год назад заработал для Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio звание самого быстрого седана Нюрбургринга, показав время в 7 минут 32 секунды.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio установил новый рекорд Нюрбургринга для внедорожников, преодолев 20,8-километровую «Северную петлю» за 7 минут 51,7 секунды. Предыдущее достижение – 7 минут 59,74 секунды – принадлежит Porsche Cayenne Turbo S.





За рулем итальянского кроссовера находился тест-пилот Фабио Франче – тот же человек, который год назад заработал для Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio звание самого быстрого седана Нюрбургринга, показав время в 7 минут 32 секунды. Как и «Джулия», «Стельвио» оснащается 2,9-литровым 510-сильным V6 разработки Ferrari.





Примечательно, что Porsche, теперь утративший чемпионство в сегменте SUV, ранее в этом месяце вернул себе звание в общем зачете – то есть среди всех серийных автомобилей. Новейшее 700-сильное купе 911 GT2 проехало Нордшляйфе за 6 минут 47,3 секунды, опередив не только серийный Lamborghini Huracan Performante (6 минут 52,01 секунды), но и экзотичного британца Radical SR8 LM, который никто не мог победить с 2009 года. Учитывая, что Cayenne недавно сменил поколение, Porsche наверняка попытается побороть Alfa Romeo.



