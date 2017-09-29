Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Министр нацэкономики РК дал высокую оценку работе по реализации инвестиционных проектов ВКО

29 сентября 2017, 17:22

На сегодняшний день в регионе на разной стадии реализации 168 проектов государственно-частного партнерства на сумму более 160 млрд. тенге

На совещании в Усть-Каменогорске, которое проходило в рамках республиканского форума сельских акимов, министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов отметил, что в Восточном Казахстане на должном уровне ведется работа с международными финансовыми институтами, а также государственно-частного партнерства в Восточном Казахстане



На сегодняшний день в регионе на разной стадии реализации 168 проектов государственно-частного партнерства на сумму более 160 млрд. тенге, они охватывают различные отрасли и сферы экономики, такие как образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, ЖКХ и транспортная инфраструктура. Подписано 9 соглашений, в том числе 6 кредитных договоров и три предварительных соглашения с ЕБРР на общую сумму 40,5 млрд. тенге, доля участия Правительства РК составляет 7,8 млрд. тенге. Среди крупных проектов модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Усть-Каменогорске и Семее, установка систем уличного освещения и другие.



– Работа в регионе проводится серьезная и ее следует продолжать, – отметил Тимур Сулейменов. – Нужно также использовать и кредитные ресурсы Азиатского банка развития, который смягчил стратегию кредитования, намерен работать с частным сектором, а также выдавать займы в национальной валюте РК.

Фото: Пресс-служба акима ВКО

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...