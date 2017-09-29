Министр нацэкономики РК дал высокую оценку работе по реализации инвестиционных проектов ВКО

На сегодняшний день в регионе на разной стадии реализации 168 проектов государственно-частного партнерства на сумму более 160 млрд. тенге

На совещании в Усть-Каменогорске, которое проходило в рамках республиканского форума сельских акимов, министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов отметил, что в Восточном Казахстане на должном уровне ведется работа с международными финансовыми институтами, а также государственно-частного партнерства в Восточном Казахстане









На сегодняшний день в регионе на разной стадии реализации 168 проектов государственно-частного партнерства на сумму более 160 млрд. тенге, они охватывают различные отрасли и сферы экономики, такие как образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, ЖКХ и транспортная инфраструктура. Подписано 9 соглашений, в том числе 6 кредитных договоров и три предварительных соглашения с ЕБРР на общую сумму 40,5 млрд. тенге, доля участия Правительства РК составляет 7,8 млрд. тенге. Среди крупных проектов модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Усть-Каменогорске и Семее, установка систем уличного освещения и другие.









– Работа в регионе проводится серьезная и ее следует продолжать, – отметил Тимур Сулейменов. – Нужно также использовать и кредитные ресурсы Азиатского банка развития, который смягчил стратегию кредитования, намерен работать с частным сектором, а также выдавать займы в национальной валюте РК.



