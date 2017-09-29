Мужчина обокрал свою тетю на 20 миллионов тенге в Алматы
29 сентября 2017, 17:30
Племянник считает полученные незаконным путем деньги платой за выполненную им работу.
В Алматы вынесли приговор мужчине, ограбившему с тремя подельниками свою тетю.
По материалам дела, подсудимый, зная о материальном благосостоянии своей родственницы, с которой у него сложились неприязненные отношения, решил ее обворовать. Он с помощью своего друга и еще двух единомышленников совместно разработали преступный план, распределив между собой роли.
В один из дней, когда потерпевшая отправилась по личным делам, один из подсудимых вел наблюдение за домом, двое других, разбив окно, проникли в квартиру и похитили оттуда имущество на сумму — 20,7 миллиона тенге.
В доме племянника пострадавшей все четверо распределили похищенное между собой.
В суде родственник вину признал полностью и рассказал, что на протяжении шести лет работал у своей тети на должности управляющего в зоне отдыха и заработную плату не получал. Он пояснил, что пошел на совершение преступления, считая, что потерпевшая должна ему денег.
Другой подсудимый вину также признал полностью, раскаиваясь в содеянном, и сообщил, что решил помочь своему брату по его просьбе, при этом был лишь водителем.
Второй подельник, признав вину, показал, что племянник потерпевшей рассказал ему, что его тетя задолжала ему крупную сумму денег, а именно 6 000 долларов, за тот период, который он работал у нее.
Четвертый подсудимый вину по предъявленному ему обвинению не признал. Однако суд всех подсудимых признал виновными по статье 188 части 4 пункту 3 УК РК (кража, совершенная группой лиц в особо крупном размере) и назначил наказание: племянник и назвавшийся водителем получили наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, не признавший вину — 5,5 года лишения свободы с конфискацией имущества, четвертый подсудимый — шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать наказание они будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Также суд постановил взыскать с осужденных в долевом порядке в пользу потерпевшей более 21 миллиона тенге и не удовлетворил требование потерпевшей о возмещении морального вреда, который она оценила в восемь миллионов тенге.
Фото: Уральской недели
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