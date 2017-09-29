Мужчина обокрал свою тетю на 20 миллионов тенге в Алматы

В Алматы вынесли приговор мужчине, ограбившему с тремя подельниками свою тетю.

В один из дней, когда потерпевшая отправилась по личным делам, один из подсудимых вел наблюдение за домом, двое других, разбив окно, проникли в квартиру и похитили оттуда имущество на сумму — 20,7 миллиона тенге.

В доме племянника пострадавшей все четверо распределили похищенное между собой.





В суде родственник вину признал полностью и рассказал, что на протяжении шести лет работал у своей тети на должности управляющего в зоне отдыха и заработную плату не получал. Он пояснил, что пошел на совершение преступления, считая, что потерпевшая должна ему денег.





Другой подсудимый вину также признал полностью, раскаиваясь в содеянном, и сообщил, что решил помочь своему брату по его просьбе, при этом был лишь водителем.





Второй подельник, признав вину, показал, что племянник потерпевшей рассказал ему, что его тетя задолжала ему крупную сумму денег, а именно 6 000 долларов, за тот период, который он работал у нее.



