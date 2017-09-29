Пополнение в «Барысе»: столичный клуб подписал канадского защитника

ХК «Барыс» заключил двусторонний контракт сроком на один год с 27-летним защитником Джордоном Сауторном, сообщает Zakon.kz





В прошлом сезоне канадец, выступая за усть-каменогорское "Торпедо" в Высшей Хоккейной Лиге, сыграл 47 игр регулярного чемпионата, набрал 23 очка (7+16) и получил 12 минут штрафа, за 21 матч плей-офф - 3 очка (2+1) и 26 минут штрафа.





Как сообщает официальный сайт клуба, Сауторн будет выступать под номером 90.





Джордон Сауторн родился в Монреале. С 2006 года начал играть в команде главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Пи-И-Ай Рокет». В 2010 году дебютировал в хоккейной лиге Восточного побережья в составе «Трентон Тайтанс». Сезон 2012-13 отыграл в «Элмайра Джэкэлз». Следующий сезон провел в команде Британской элитной хоккейной лиги «Данди Старс» и «Форт-Уэйн Кометс». В 2014 году Джордон играл в составе команды «Портленд Пайретс». В сезоне 2015/16 снова вернулся в «Форт-Уэйн Кометс». В 2016 году играл за усть-каменогорское «Торпедо».



