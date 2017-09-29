В Атырау работники филиала иностранной фирмы обворовали ее на 56 млн тенге

Сотрудники иностранной фирмы в Атырау совершили кражу медной проволоки на сумму свыше 56 миллионов, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 Атырау.





В суде №2 города Атырау закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении работников Казахстанского филиала «Синапек Инжиниринг Групп», совершивших кражу медной проволоки из грузового контейнера, находящегося на базе данной компании.





"Как установлено в суде, один из участников кражи, работающий заведующим складом, со своими коллегами С.Ж. и Д.О., зная, что на Промзоне-1 в грузовом контейнере находится медная проволока, договорившись с ранее работавшим охранником А.А. и неустановленным лицом по имени О. и И., решили совершить кражу. Для реализации своих планов начали подготовку, договорились насчет грузового автотранспорта для погрузки медных проводов, также назначили день совершения преступления", - сообщили детали в суде.





В назначенный день, дождавшись, когда сотрудники «Синапек Инжиниринг Групп» уйдут на обеденный перерыв, отключив видеокамеру, завели на территорию компании грузовую автомашину, погрузили в машину медную проволоку, электрический медный кабель, и скрылись с места происшествия. В результате преступных действий был нанесен ущерб Казахстанскому филиалу «Синапек Инжиниринг Групп» в размере 56 704 138 тенге.





"Приговором суда подсудимые Б.А., А.А. признаны виновным по пункту 3 части 4 статьи 188 УК Республики Казахстан и, с применением статьи 55 УК РК, им назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Подсудимые С.Ж., Д.О. признаны виновным по пункту 3 части 4 статьи 188 УК РК, им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу", - отметили в суде.



