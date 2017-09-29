Создается приложение для помощи казахстанским туристам в экстренных ситуациях
29 сентября 2017, 17:41
Казахстанским туристам также напомнили о необходимости приобретения медстраховки.
Министерство иностранных дел РК разрабатывает мобильное приложение для помощи казахстанским туристам, попавшим в экстренную ситуацию за рубежом, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ануар Жайнаков.
"МИД разрабатывает и в ближайшее время запустит специальное мобильное приложение для казахстанцев, выезжающих за рубеж. Приложение поможет пользователям при экстренных ситуациях за границей и в других случаях", — сообщил Жайнаков.
Напомним, ранее семь молодых казахстанцев попали в дорожную аварию в турецком курорте Анталья, куда они прибыли самостоятельно, не имея страхового полиса. Поэтому после аварии возникли сложности с оплатой медицинских услуг, тем не менее казахстанским дипломатам удалось договориться с турецкой стороной о том, чтобы все медицинские расходы для пяти наиболее тяжело пострадавших казахстанцев взяла на себя страховая компания водителя такси, погибшего в аварии.
"Этот случай вновь подтвердил необходимость заблаговременного приобретения страховок нашими гражданами, выезжающими за рубеж", — сказал глава пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.
Кроме того, представитель МИД напомнил, что список всех казахстанских загранучреждений за рубежом находится на сайте министерства, и призвал граждан, выезжающих за границу, иметь при себе контакты загранучреждений Казахстана.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: New Retail
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880753-25b4e1c0c11079b50e6c3ad8c3223b31
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...