Учёные планируют "убить" псориаз с помощью клеточной терапии
29 сентября 2017, 17:45
Пересмотр методов лечения болезни позволит избавить человека от воспалительных процессов и поражений кожи.
Исследование учёных из Университета Бригама и Университета Рокфеллера позволило выработать концепцию борьбы с одним из самых трудноизлечимых кожных заболеваний — псориазом, пишет Life.ru.
Исследователи отметили, что главной причиной появления поражений на коже является ошибочный иммунный ответ, вызываемый структурой Т-клеток. В результате экспериментов учёным удалось увеличить популяцию Т-клеток, которые начинали бороться с болезнью и заставили кожные поражения высыхать и "рассасываться".
Учёные считают, что поиск решения проблемы с Т-ячейками памяти человека уже в ближайшее время время поможет выработать методику лечения, благодаря которой удастся полностью победить неприятное заболевание.
Фото с сайта likar.info
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