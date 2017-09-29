В акимате Алматы рассказали о вертолете над городом
29 сентября 2017, 17:47
Это тестовый полет вертолета в рамках "Тура Алматы" - крупнейшей профессиональной велогонки в Центральной Азии.
В акимате Алматы рассказали о летающем над городом вертолете, сообщает Zakon.kz.
"Это тестовый полет вертолета в рамках "Тура Алматы" - крупнейшей профессиональной велогонки в Центральной Азии. Тестовые полеты совершаются для того, чтобы завтра вести прямой эфир", - сообщили в акимате.
Первый этап "Тура Алматы" стартует у здания КБТУ – участникам предстоит преодолеть «городской круг» по улицам Толе би, Фурманова, Сатпаева, Байзакова, Абая и Желтоксан.
Финиш первого этапа расположится на территории "Алматы Арены".
Второй этап велогонки стартует у здания "Халык Арены" и продлится вдоль круга "ВОАД - Аль-Фараби" с финальным отрезком от Парка Первого Президента до ВСК "Медео", где участников будет ожидать финишная точка. Как признались организаторы, самая интересная и сложная часть состязания придется на последнее 12 километров.
Зрители более чем 50 стран мира станут свидетелями этого спортивного праздника. Трансляция велогонки будет осуществляться по телеканалам Qazsport и Евроспорт 2. Чтобы передать неповторимый дух спортивного соперничества и красоту тысячелетнего города зрителям 47 стран, будут задействованы два вертолета, 25 камер и 900 килограммов оборудования.
Фото: 24.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880757-922761ef319936f6a80774374a7dc143
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...