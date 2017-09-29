В акимате Алматы рассказали о вертолете над городом

Это тестовый полет вертолета в рамках "Тура Алматы" - крупнейшей профессиональной велогонки в Центральной Азии.

В акимате Алматы рассказали о летающем над городом вертолете,





"Это тестовый полет вертолета в рамках "Тура Алматы" - крупнейшей профессиональной велогонки в Центральной Азии. Тестовые полеты совершаются для того, чтобы завтра вести прямой эфир", - сообщили в акимате.





Первый этап "Тура Алматы" стартует у здания КБТУ – участникам предстоит преодолеть «городской круг» по улицам Толе би, Фурманова, Сатпаева, Байзакова, Абая и Желтоксан.

Финиш первого этапа расположится на территории "Алматы Арены".

Второй этап велогонки стартует у здания "Халык Арены" и продлится вдоль круга "ВОАД - Аль-Фараби" с финальным отрезком от Парка Первого Президента до ВСК "Медео", где участников будет ожидать финишная точка. Как признались организаторы, самая интересная и сложная часть состязания придется на последнее 12 километров.





Зрители более чем 50 стран мира станут свидетелями этого спортивного праздника. Трансляция велогонки будет осуществляться по телеканалам Qazsport и Евроспорт 2. Чтобы передать неповторимый дух спортивного соперничества и красоту тысячелетнего города зрителям 47 стран, будут задействованы два вертолета, 25 камер и 900 килограммов оборудования.



