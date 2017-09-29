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Внесены изменения в стандарты государственных услуг в сфере фармацевтической деятельности
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Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 июля 2017 года № 533 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 293 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере фармацевтической деятельности» (не введен в действие)
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В частности, внесены следующие изменения:
Стандарт государственной услуги «Выдача согласования и (или) заключения (разрешительного документа) на ввоз (вывоз) зарегистрированных и не зарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники»:
Заголовок главы 1 изложен в следующей редакции:
«Глава 1. Общие положения»;
Пункты 2 и 3 изложены в следующей редакции:
«2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством здравоохранения Республики Казахстан (далее - Министерство).
3. Государственная услуга оказывается Комитетом фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Комитет) и его территориальными департаментами (далее - услугодатель).
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через:
1) канцелярию услугодателя;
2) веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz, www.elicense.kz (далее - портал).»;
Заголовок главы 2 изложены в следующей редакции:
«Глава 2. Порядок оказания государственной услуги»;
Пункт 4 изложен в следующей редакции:
«4. Сроки оказания государственной услуги Комитетом и территориальными департаментами:
с момента сдачи документов услугополучателем на ввоз/вывоз зарегистрированных и незарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств - 5 (пять) рабочих дней;
на ввоз/вывоз зарегистрированных и незарегистрированных в Республике Казахстан изделий медицинского назначения и медицинской техники - 5 (пять) рабочих дней;
максимально допустимое время ожидания для сдачи документов - 20 минут;
максимально допустимое время обслуживания - 20 минут.».
В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель дает письменный мотивированный ответ о прекращении рассмотрения заявления.»;
Также изменения были внесены в следующие стандарты:
Стандарт государственной услуги «Выдача лицензии на фармацевтическую деятельность»
Стандарт государственной услуги «Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в области здравоохранения»
Стандарт государственной услуги «Выдача решения об утверждении (не утверждении) названий оригинальных лекарственных средств»
Стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на проведение клинического исследования и (или) испытаний фармакологических и лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники»
Стандарт государственной услуги «Государственная регистрация, перерегистрация и внесение изменений в регистрационное досье лекарственного средства, изделия медицинского назначения и медицинской техники»
Стандарт государственной услуги «Выдача свидетельства о присвоении квалификационной категории специалистам с фармацевтическим образованием»
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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