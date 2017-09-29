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Внесены изменения в стандарты государственных услуг в сфере фармацевтической деятельности

Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 июля 2017 года № 533 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 293 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере фармацевтической деятельности» (не введен в действие)

В частности, внесены следующие изменения:

Стандарт государственной услуги «Выдача согласования и (или) заключения (разрешительного документа) на ввоз (вывоз) зарегистрированных и не зарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники»:

Заголовок главы 1 изложен в следующей редакции:

«Глава 1. Общие положения»;

Пункты 2 и 3 изложены в следующей редакции:

«2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством здравоохранения Республики Казахстан (далее - Министерство).

3. Государственная услуга оказывается Комитетом фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Комитет) и его территориальными департаментами (далее - услугодатель).

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через:

1) канцелярию услугодателя;

2) веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz, www.elicense.kz (далее - портал).»;

Заголовок главы 2 изложены в следующей редакции:

«Глава 2. Порядок оказания государственной услуги»;

Пункт 4 изложен в следующей редакции:

«4. Сроки оказания государственной услуги Комитетом и территориальными департаментами:

с момента сдачи документов услугополучателем на ввоз/вывоз зарегистрированных и незарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств - 5 (пять) рабочих дней;

на ввоз/вывоз зарегистрированных и незарегистрированных в Республике Казахстан изделий медицинского назначения и медицинской техники - 5 (пять) рабочих дней;

максимально допустимое время ожидания для сдачи документов - 20 минут;

максимально допустимое время обслуживания - 20 минут.».

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель дает письменный мотивированный ответ о прекращении рассмотрения заявления.»;

Также изменения были внесены в следующие стандарты:

Стандарт государственной услуги «Выдача лицензии на фармацевтическую деятельность»

Стандарт государственной услуги «Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в области здравоохранения»

Стандарт государственной услуги «Выдача решения об утверждении (не утверждении) названий оригинальных лекарственных средств»

Стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на проведение клинического исследования и (или) испытаний фармакологических и лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники»

Стандарт государственной услуги «Государственная регистрация, перерегистрация и внесение изменений в регистрационное досье лекарственного средства, изделия медицинского назначения и медицинской техники»

Стандарт государственной услуги «Выдача свидетельства о присвоении квалификационной категории специалистам с фармацевтическим образованием»

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

29 сентября 2017, 17:39
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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