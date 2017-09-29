Определились соперники сборной Казахcтана на ЕВРО-2018
29 сентября 2017, 17:55
Матчи в группе B пройдут в Любляне 30 января, 1 и 3 февраля.
В Любляне завершилась жеребьевка чемпионата Европы 2018 года, согласно которой сборная Казахстана по мини-футболу попала в группу B, где сыграет с командами России и Польши.
Матчи в группе B пройдут в Любляне 30 января, 1 и 3 февраля.
В группе А сыграют сборные Словении, Италии и Сербии, в группе С - команды Португалии, Украины и Румынии. Испанцы, азербайджанцы и французы попали в группу D.
На чемпионате Европы 12 команд разбиты на четыре группы. Две лучшие сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Чемпионат Европы по мини- футболу 2018 года пройдет в Словении с 30 января по 10 февраля.
Фото KazFootball.kz
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