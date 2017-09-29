Даурен Абаев призвал к активному голосованию по проекту «100 новых лиц»

Специальная комиссия отберет из 515 кандидатов 300 человек для дальнейшего голосования.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев рассказал о ходе отбора кандидатов в список «100 новых лиц Казахстана», передает передает Казинформ





«На данный момент путем отбора сформирован промежуточный пул из 515 кандидатов. При этом каждый из членов специальной комиссии может не ограничиваться данной выборкой, и самостоятельно включить наиболее достойных по его мнению из общего числа кандидатов. Все заявки размещены на портале 100esim.el.kz», - сообщил он.





По словам министра, специальная комиссия отберет из 515 кандидатов 300 человек для дальнейшего голосования.





«Мы ждем от вас предложений для формирования списка из 300 кандидатов для участия в общественном онлайн-голосовании, которое запланировано на начало октября. Предварительно было отобрано 2200 кандидатов, теперь мы ждем, чтобы рабочая группа из 515 кандидатов отобрала 300. 300 кандидатов поступит на онлайн-голосование», - отметил Абаев, обращаясь к членам комиссии.





«Думаю, все казахстанцы смогут отдать свой голос. Мы призываем всех активно участвовать в этом процессе. Народное голосование предполагаем завершить ближе к концу октября, после всех подсчетов будет оглашен окончательный список 100 новых лиц Казахстана», - заключил глава ведомства.





В общей сложности на портале 100esim.el.kz были размещены заявки более 2 тысяч кандидатов. Основной целью проекта «100 новых лиц Казахстана» является продвижение идей успешности, конкурентоспособности, прагматизма и культа знаний на примерах конкретных историй людей, внесших за годы Независимости значительный вклад в развитие Казахстана.





Азамат Сыздыкбаев.



