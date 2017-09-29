Даурен Абаев призвал к активному голосованию по проекту «100 новых лиц»
29 сентября 2017, 17:55
Специальная комиссия отберет из 515 кандидатов 300 человек для дальнейшего голосования.
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев рассказал о ходе отбора кандидатов в список «100 новых лиц Казахстана», передает Казинформ.
«На данный момент путем отбора сформирован промежуточный пул из 515 кандидатов. При этом каждый из членов специальной комиссии может не ограничиваться данной выборкой, и самостоятельно включить наиболее достойных по его мнению из общего числа кандидатов. Все заявки размещены на портале 100esim.el.kz», - сообщил он.
По словам министра, специальная комиссия отберет из 515 кандидатов 300 человек для дальнейшего голосования.
«Мы ждем от вас предложений для формирования списка из 300 кандидатов для участия в общественном онлайн-голосовании, которое запланировано на начало октября. Предварительно было отобрано 2200 кандидатов, теперь мы ждем, чтобы рабочая группа из 515 кандидатов отобрала 300. 300 кандидатов поступит на онлайн-голосование», - отметил Абаев, обращаясь к членам комиссии.
«Думаю, все казахстанцы смогут отдать свой голос. Мы призываем всех активно участвовать в этом процессе. Народное голосование предполагаем завершить ближе к концу октября, после всех подсчетов будет оглашен окончательный список 100 новых лиц Казахстана», - заключил глава ведомства.
В общей сложности на портале 100esim.el.kz были размещены заявки более 2 тысяч кандидатов. Основной целью проекта «100 новых лиц Казахстана» является продвижение идей успешности, конкурентоспособности, прагматизма и культа знаний на примерах конкретных историй людей, внесших за годы Независимости значительный вклад в развитие Казахстана.
Азамат Сыздыкбаев.
Фото: Sputnik/ Болат Шайхинов.
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