О процедуре голосования по 100 новым лицам рассказали организаторы

Как подчеркнул глава Казконтента, для обеспечения прозрачности, для того, чтобы исключить накрутку голосов, предусмотрена регистрация на сайте. Ее можно будет осуществить несколькими способами. Первый - регистрация через электронную почту. Второй - авторизация через аккаунты в социальных сетях. При выборе кандидата, за которого пользователь будет готов отдать свой голос, все, что необходимо сделать, - это всего лишь кликнуть на соответствующую кнопку.



