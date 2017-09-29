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О процедуре голосования по 100 новым лицам рассказали организаторы

29 сентября 2017, 17:58

Как подчеркнул глава Казконтента, для обеспечения прозрачности, для того, чтобы исключить накрутку голосов, предусмотрена регистрация на сайте.

Председатель правления АО «Казконтент» Евгений Кочетов рассказал о правилах процедуры голосования для формирования списка 100 новых лиц Казахстана, сообщает МИА «Казинформ».

«Портал el.kz отобрал все заявки, которые пришли в редакцию. С начала октября у нас стартует следующий этап нашего конкурса. На сайте 100esim.el.kz начинается онлайн-голосование, которое продлится ровно месяц. Для удобства пользователей, оставшиеся участники проекта будут распределены по 7 разделам согласно их сферам деятельности. Это - культура, образование, общество, искусство, бизнес, медицина, наука и спорт», - сказал Кочетов.

По его словам, в каждом из этих разделов будет представлено порядка 30-40 участников.

«Точное количество зависит от того, как экспертно-рабочая группа выберет людей. Основной критерий озвучил глава государства в своей программной статье. Это - значимость вклада в развитие независимого Казахстана. Как пройдет процедура голосования? Внутри разделов участники финального этапа проекта будут размещены в алфавитном порядке. Для удобства пользователей при клике на фото участников можно будет ознакомиться с их историями успеха», - пояснил Кочетов.

Как подчеркнул глава Казконтента, для обеспечения прозрачности, для того, чтобы исключить накрутку голосов, предусмотрена регистрация на сайте. Ее можно будет осуществить несколькими способами. Первый - регистрация через электронную почту. Второй - авторизация через аккаунты в социальных сетях. При выборе кандидата, за которого пользователь будет готов отдать свой голос, все, что необходимо сделать, - это всего лишь кликнуть на соответствующую кнопку.

«Важная вещь в этом, что пользователь имеет возможность проголосовать максимум за трех персон. За одного кандидата можно голосовать только один раз. Переголосование невозможно. На сайте будет вестись автоматический учет голосов», - заключил он.

В общей сложности на портале 100esim.el.kz были размещены заявки 2112 кандидатов.

Фото: ortcom.kz



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