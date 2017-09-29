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Мобильное приложения «Wipon-pro» позволит сократить оборот нелегальной алкогольной продукции

 

Управление государственных доходов по Бостандыкскому району г. Алматы доводит до Вашего сведения, что в соответствии подпунктом 6 пункта 3 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» от 16 июля 1999 года № 429 запрещаются хранение и реализация алкогольной продукции без наличия приборов, определяющих элементы защиты учетно-контрольных марок и считывающих информацию с учетно-контрольных марок алкогольной продукции, подлежащей маркировке учетно-контрольными марками.

Таким образом, во исполнение Приказа Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее КГД МФ РК) от 18 ноября 2016 года № 670 был разработан проект мобильного приложения «Wipon-pro», с помощью которого можно самостоятельно сканировать и выявлять алкогольную продукцию сомнительного происхождения, что позволит сократить оборот нелегальной алкогольной продукции, а также бороться с теневым оборотом алкогольной продукции на территории Республики Казахстан.

Данное устройство доступно в мобильных приложениях «Appstore» и «Play market» поддерживающие интернет ресурс посредством которого проводится сканирование учетно-контрольных марок на факт подлинности.

По возникшим вопросам можете обратиться в УГД по Бостандыкскому району, г. Алматы, каб. 502.

 

Б. А. Искаков, Главный специалист отдела администрирования косвенных налогов

УГД по Бостандыкскому району г. Алматы

29 сентября 2017, 17:48
Источник, интернет-ресурс: Прочие

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