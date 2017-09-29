С днем рождения, Талдыкорган! Сегодня жители областного центра отметили День города

Мероприятие началось у Обелиска Славы, где аким города Багдат Карасаев вместе с аксакалами и депутатами маслихатов почтили память земляков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны передает zakon.kz





Затем празднование Дня города продолжилось в парке культуры и отдыха «Жастар», где собрались горожане. Разделить радость вместе с жителями приехал и аким Алматинской области Амандык Баталов.





Кроме того присутствовали и руководство областной и городской исполнительной власти, а также почетные граждане, ветераны войны и труда и руководители предприятий и организаций.





В парке были организованы всевозможные выставки, где высшие и средние специальные учебные заведения, промышленные предприятия, субъекты малого и среднего бизнеса, учреждения образования и здравоохранения, культуры и искусства продемонстрировать свои достижения.

Первыми показали свои успехи 15 образовательных учреждений города. Из них два высших учебных заведения - это Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова и академия экономики и права им. У.Жолдасбекова. Остальные 13 - это колледжи, восемь из которых государственные, а остальные частные.









Отметим, что основная цель образовательной выставки - это проведение профориентации для школьников.





Помимо этого, студенты колледжей демонстрировали модные показы, выпечку, делали прически на моделях, показывали изготовленную корпусную мебель, сварочные изделия, танцевали флешмоб и многое другое.

После этого Амандык Баталов присутствовал на конкурсе молодых мам и их прелестных дочек «Анам және мен-2017», где они показывали свои творческие способности.





Далее шла выставка здравоохранения, ее формат позволил представить все основные реформы и направления развития в данной сфере. Был продемонстрирован широкий спектр медицинского оборудования и многое другое.

Представитель управления здравоохранения отметила, что в рамках реализации программной статьи Елбасы в сфере медицины используются высокие технологии, и уже в больницах города Талдыкоргана имеется более 50 новых оборудований. Кроме того, показали в деле передвижной медицинский комплекс, который оснащен всем необходимым современным оборудованием, можно сказать, больница «на колесах».









Затем главу региона ознакомили с работой ряда промышленных объектов города, ведь Талдыкорган славится не только своими социально- культурными достижениями. Наряду с этим имеется множество производственных успехов, которыми можно и нужно гордиться.





Так, в честь дня города восемь промышленных предприятий выставили свою продукцию. Одним из них является ТОО «JLC Сүт». У этого предприятия глубокие корни, уходящие в начало тридцатых годов прошлого века, так как оно было создано на базе бывшего гормолзавода. Главное, конечно,- это непоколебимые традиции качества, что позволило сделать бренд завода известным и узнаваемым. На данный момент предприятие выпускает более 50 наименований молочной продукции: молоко, сливки, масло, творог, айран, био-йогурты, сырки с фруктами, сладкие пасты, мороженое и многое другое. Отметим, что молокозавод оборудован по последнему слову науки и техники.





Государство всячески поддерживает предприятие. Например, завод участвует в программе «Дорожная карта бизнеса-2020».









Продукцию «JLC Сүт» любят не только жетысусцы, этот бренд предпочитают и в других регионах. Завод поставляет ее в фирменные магазины в городах Алматы и Шымкенте. Напомним, для реализации продукции, выпускаемой предприятием, организована фирменная торговля (модульные, брендовые магазины).





По словам представителей компании, они на постоянной основе участвуют в благотворительных акциях, ярмарках, общественных и культурных мероприятиях города, области.





Осмотрев выставочную площадку завода, Амандык Баталов подчеркнул, что самым лучшим критерием выпускаемой продукции являются отзывы покупателей. «Нужно постоянно стремиться к максимально высокому качеству!» - сказал аким области.

В свою очередь можно отметить, что в «JLC Сүт» ведется контроль от приемки сырья до конечного продукта.





Наряду с крупными предприятиями были представлены и объекты, недавно распахнувшие свои двери. Среди них такие предприятия, как ИП «Ахметжанов» по производству индивидуального пошива обуви и ТОО «Аманат казына» по выпуску синтетических моющих средств.





В ходе выставки стало известно, что сейчас вовсе не обязательно заказывать из-за рубежа дорогие гранитные камни для дизайна и строительства. На сегодня в Талдыкоргане действует ТОО «Granit Stoune kz», занимающееся выпуском гранита, мрамора и других видов натуральных камней. Сейчас на заводе трудятся 25 человек.









Не осталось без внимания и ТОО «ЖЛМЗ» (Жетысуский литейно-механический завод). Он является одним из крупнейших предприятий металлургической промышленности. Предприятие занимает прочные позиции на рынке Казахстана. Основная работа завода заключается в производстве готовых металлических изделий или полуфабрикатов путем ковки, прессования, штамповки и прокатки. На ЖЛМЗ на совесть трудится более пятидесяти специалистов.

А ТОО «Әдемі қағаз» показало свой товар. Оно выпускает туалетную бумагу и салфетки, пользующиеся большим спросом у горожан.





Ознакомившись со всеми предприятиями, Амандык Баталов и жители города остались довольны увиденным. При этом аким области подчеркнул важность идеи Главы государства «Сделано в Казастане» и поблагодарил бизнесменов за то, что они поддерживают отечественный продукт.

Затем следовала выставочная площадка областной Ассамблеи народа Казахстана. Мини зал этнокультурных объединений вызвала особый интерес у гостей города. Она порадовала всех своим разнообразием национальной одежды, еды, а особенно удивили сувениры и поделки умельцев.

Не остались в стороне и школы города, они представили различные интересные поделки из овощей и фруктов.





Далее День города продолжился торжественным мероприятием, где присутствовавших поздравил аким области Амандык Баталов.





- Все вы видите, как с каждым днем Талдыкорган меняется, растет и развивается. Изменения касаются всех сфер. Строятся современные объекты спортивной и социальной инфраструктуры, продолжается газификация, открываются предприятия, создаются новые рабочие места, активно идет прокладка и ремонт дорог, коммуникационных сетей. Для почти 300 первых абонентов проведен технический запуск голубого топлива. Работа в этом направлении продолжается. Для газификации Талдыкоргана будет выделено из республиканского и местного бюджетов 7 млрд тенге, - подчеркнул Амандык Габбасович.





Отдельно остановился глава региона и на сфере строительства.





- В скором времени состоится открытие Выставочного комплекса и Салтанат Сарайы. До конца года завершатся реконструкция и благоустройство центрального парка, городского бассейна, сквера в восточной части города. Будет начато строительство олимпийского бассейна, крытого легкоатлетического манежа и велотрека. Все это делается для вашего комфорта, ради будущего наших детей, ведь у нашего города огромный потенциал, хорошие перспективы и талантливые жители, – сказал аким области.





Кроме того, в своей речи Амандык Баталов отметил, что строится 11 многоэтажных домов на 1043 квартиры, а также две школы, каждая на 1200 мест. За восемь месяцев текущего года объем промышленного производства достиг 43,3 млрд тенге. Более 29,8 млрд тенге инвестиций вовлечено в экономику города.





- Мы по праву можем гордиться нашим городом, его уникальной историей, современными достижениями. Мы верим в его процветающее будущее. Я уверен, что благодаря такой же активной совместной работе Талдыкорган и впредь будет цветущим и уютным домом для всех, - завершил свое выступление первый руководитель области.









Затем жителей поприветствовал аким города Багдат Карасаев. Под его руководством прошла торжественная церемония вручения звания «Почетный гражданин города Талдыкорган» за весомый вклад в развитие областного центра и его процветание. В этом году звания удостоились известный актер, деятель культуры РК Алимгазы Райымбеков, директор Талдыкорганского колледжа сервиса и технологий Сауле Карамулдинова, спортсменка по тяжелой атлетике Карина Горичева, директор ТОО «Lactis LTD», депутат городского маслихата Бакыт Аркабаев и директор телеканала «Жетісу» Бейсен Куранбек.





В рамках Дня города прошло награждение номинантов ежегодного конкурса «Лучший, образцовый»: «Лучший учитель», «Лучший врач», «Лучший участковый инспектор», «Образцовый дом», «Лучший дворник», «Лучший слесарь» и других.

Продолжилось мероприятие праздничным гала-концертом с участием ансамблей «Алтын дєн», «Туѓан тел», «Солнышко», «Ачимноуль» и других, а также солистов областной филармонии имени Суюнбая и звезд казахстанской эстрады. А вечером талдыкорганцев ждет молодежная дискотека и конечно же салют в честь дня рождения города.







