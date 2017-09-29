Восточноказахстанцы празднуют День языков
29 сентября 2017, 18:04
В мероприятии участвовали этнокультурные объединения Восточной области, члены Ассамблеи народа Казахстана, директора Домов дружбы из всех городов Республики.
Ежегодно в Республике отмечается День языков народов многонационального Казахстана. В этом году праздник проходит в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» и посвящен 25-летию первого созданного в стране, Областного Дома дружбы.
В мероприятии участвовали этнокультурные объединения Восточной области, члены Ассамблеи народа Казахстана, директора Домов дружбы из всех городов Республики.
В самом Доме дружбы ВКО царила атмосфера праздника, единства всех национальностей, проживающих на территории региона. Перед началом концерта этнокультурные объединения угостили зрителей традиционными блюдами и показали свои ремёсла: национальные музыкальные инструменты, костюмы, изделия ручной работы.
С поздравительной речью выступил вице-спикер Мажилиса Парламента РК, Владимир Божко. Он отметил, что согласие между нациями, развитие языка, сплоченность народа - это всё является главными приоритетами для успешной реализации президентской программы «Рухани жаңғыру».
«Этот общественный институт не только оправдал, он стал прародителем Ассамблеи народа Казахстана. И вы посмотрите, даже после этого на протяжении всей истории Восточный Казахстан является инициатором очень многих крупных политических акций. Потому что здесь великая история совершенствования международных отношений. Дорогие друзья, я хотел бы вам пожелать, чтоб вы всегда жили в мире и согласии. Потому что это залог существования успешного государства» - сказал Владимир Карпович.
Во время всего выступления со сцены звучали речи на родных языках разных национальностей: казахском, русском, украинском, азербайджанском и т.д. А зажигательные песни и танцы сопровождались не утихающими аплодисментами.
В завершении празднования в Областном драматическом театре состоялся гала-концерт при участии ведущего солиста Государственного Театра Оперы и Балета «Астана Опера», Сундета Байгожина, а также этнокультурных объединений.
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