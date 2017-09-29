Жители ЗКО добровольно сдали 160 единиц огнестрельного оружия
29 сентября 2017, 18:08
По всем предметам вооружения проведены криминалистические экспертизы.
На территории ЗКО проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия. По состоянию на 7 сентября в ОВД поступило 140 заявлений от граждан, которыми добровольно сдано 160 единиц огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба областного ДВД.
Было сдано: 14 ед. - нарезного длинноствольного; 3 ед. – нарезного короткоствольного; 135 ед. – гладкоствольного; 8 ед. – травматического;
1175 штук патронов к нарезному оружию; 1 - артиллерийский снаряд.
Все сданное оружие проверено по Интегрированному банку данных «Зарегистрированное» и «Криминальное оружие», по всем предметам вооружения проведены криминалистические экспертизы.
Комиссиями приняты 140 решений о выкупе оружия, на общую сумму 8млн. 034тыс. тенге, которые на сегодняшний день населению области полностью выплачены. Жалоб и заявлений в период и по итогу акции в ОВД области не поступило.
Напомним, что всего на проведение акции из республиканского бюджета на ДВД выделено 8 млн.034 тыс. тенге.
Фото: 7sunews.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880766-9d7f7a7e826c1aa80b32284d456b735f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...