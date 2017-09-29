Реальные денежные доходы казахстанцев сократились на 2,1%
29 сентября 2017, 18:18
Регионами с самыми низкими доходами остаются Южно-Казахстанская и Жамбылская области.
В Казахстане во втором квартале этого года среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 80 156 тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.
Отметим, что среднедушевые номинальные денежные доходы населения и увеличились по сравнению со ІI кварталом 2016 г. на 5,2%. При росте цен на потребительские товары и услуги за этот период на 7,5% в реальном выражении денежные доходы населения уменьшились на 2,1%.
Максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения отмечается в Атырауской области, где показатель превысил среднереспубликанский уровень в 1,7 раза.
Регионами с самыми низкими доходами остаются Южно-Казахстанская и Жамбылская области, величина доходов населения которых составляет 57-66% от республиканского уровня.
Разница между максимальным и минимальным значениями среднедушевых номинальных денежных доходов населения среди регионов во ІI квартале 2017г. составила 3,0 раза (во IІ квартале 2016г. – 3,3 раза).
Фото: ic24.kz
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