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Реальные денежные доходы казахстанцев сократились на 2,1%

29 сентября 2017, 18:18

Регионами с самыми низкими доходами остаются Южно-Казахстанская и Жамбылская области.

В Казахстане во втором квартале этого года среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 80 156 тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

Отметим, что среднедушевые номинальные денежные доходы населения и увеличились по сравнению со ІI кварталом 2016 г. на 5,2%. При росте цен на потребительские товары и услуги за этот период на 7,5% в реальном выражении денежные доходы населения уменьшились на 2,1%.

Максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения отмечается в Атырауской области, где показатель превысил среднереспубликанский уровень в 1,7 раза.

Регионами с самыми низкими доходами остаются Южно-Казахстанская и Жамбылская области, величина доходов населения которых составляет 57-66% от республиканского уровня.

Разница между максимальным и минимальным значениями среднедушевых номинальных денежных доходов населения среди регионов во ІI квартале 2017г. составила 3,0 раза (во IІ квартале 2016г. – 3,3 раза).

Фото: ic24.kz

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