Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Экс-полицейских Костаная осудили за торговлю угнанными в РФ машинами

29 сентября 2017, 18:24

Стражи правопорядка подделывали документы и "перебивали" номера кузовов.

В Костанае вынесен приговор пятерым участникам ОПГ, которая занималась легализацией в Казахстане краденого в России автотранспорта. Среди осужденных оказались трое бывших полицейских, передает Sputnik Казахстан.

Участники мафии, главарь которой Артур Калиев до сих пор находится в розыске, подделывали документы, "перебивали" номера кузовов, продавали угнанные авто в различные регионы Казахстана. Занимались этим ныне осужденные Жанбек Зтелеув и Абат Жармагамбетов. Среди прошедших через их руки криминальных авто были как люксовые модели, так и обычные "ВАЗы".

В двух районах Костанайской области — Мендыкаринском и Федоровском — в преступной схеме участвовали старшие госавтоинспекторы Ерканат Абдикеров и Есмжан Тукешев, которые обеспечивали регистрацию криминальных автомобилей. Наказание, назначенное им судом, составило по восемь лет лишения свободы. У них конфисковано имущество, каждый из них лишен звания майора.

Зтелеув приговорен к пяти годам шести месяцам лишения свободы, Жармагамбетов — к пяти годам одному месяцу. Сансызбаев получил полтора года лишения свободы, которые в связи с амнистией были заменены ограничением свободы на тот же срок, а также 100 часами принудительных общественных работ.

Фото: Sputnik Казахстан



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...