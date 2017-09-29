Экс-полицейских Костаная осудили за торговлю угнанными в РФ машинами

В Костанае вынесен приговор пятерым участникам ОПГ, которая занималась легализацией в Казахстане краденого в России автотранспорта. Среди осужденных оказались трое бывших полицейских,

Участники мафии, главарь которой Артур Калиев до сих пор находится в розыске, подделывали документы, "перебивали" номера кузовов, продавали угнанные авто в различные регионы Казахстана. Занимались этим ныне осужденные Жанбек Зтелеув и Абат Жармагамбетов. Среди прошедших через их руки криминальных авто были как люксовые модели, так и обычные "ВАЗы".





В двух районах Костанайской области — Мендыкаринском и Федоровском — в преступной схеме участвовали старшие госавтоинспекторы Ерканат Абдикеров и Есмжан Тукешев, которые обеспечивали регистрацию криминальных автомобилей. Наказание, назначенное им судом, составило по восемь лет лишения свободы. У них конфисковано имущество, каждый из них лишен звания майора.





Зтелеув приговорен к пяти годам шести месяцам лишения свободы, Жармагамбетов — к пяти годам одному месяцу. Сансызбаев получил полтора года лишения свободы, которые в связи с амнистией были заменены ограничением свободы на тот же срок, а также 100 часами принудительных общественных работ.





Фото: Sputnik Казахстан







