Еще четыре улицы Астаны могут стать односторонними

На четырех столичных улицах планируется внедрение одностороннего движения, заявил в пятницу на партийных слушаниях городского филиала партии «Нұр Отан», посвященных модернизации транспортного комплекса столицы в рамках реализации «Программы развития города Астаны на 2016–2020 годы », Об этом сообщил руководитель столичного управления пассажирского транспорта Бекмырза Игенбердинов, передает медиацентр акимата Астаны.





«Прорабатывался вопрос о реализации третьего этапа внедрения одностороннего движения. Проект предусматривает следующие улицы и проспекты: Кунаева, Достык, Абылайхана, Ш. Кудайбердиева», – пояснил Б. Игенбердинов.





Впервые одностороннее движение было введено в Астане весной 2016 года. Режим одностороннего движения вводится путем установки специального знака с обозначением начала участка с односторонним движением и стрелкой, которая указывает направление установленного движения.





По данным специалистов, внедрение одностороннего движения позволяет увеличить среднюю скорость транспортного потока до 33%, повышать пропускную способность до 25% и снижать задержки на перекрестках до 27–29%.



