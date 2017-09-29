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Еще четыре улицы Астаны могут стать односторонними

29 сентября 2017, 18:33

Разгрузить предполагается улицы и проспекты Д. Кунаева, Достык, Абылайхана, Ш. Кудайбердиева.

На четырех столичных улицах планируется внедрение одностороннего движения, заявил в пятницу на партийных слушаниях городского филиала партии «Нұр Отан», посвященных модернизации транспортного комплекса столицы в рамках реализации «Программы развития города Астаны на 2016–2020 годы», Об этом сообщил руководитель столичного управления пассажирского транспорта Бекмырза Игенбердинов, передает медиацентр акимата Астаны.

«Прорабатывался вопрос о реализации третьего этапа внедрения одностороннего движения. Проект предусматривает следующие улицы и проспекты: Кунаева, Достык, Абылайхана, Ш. Кудайбердиева», – пояснил Б. Игенбердинов.

Впервые одностороннее движение было введено в Астане весной 2016 года. Режим одностороннего движения вводится путем установки специального знака с обозначением начала участка с односторонним движением и стрелкой, которая указывает направление установленного движения.

По данным специалистов, внедрение одностороннего движения позволяет увеличить среднюю скорость транспортного потока до 33%, повышать пропускную способность до 25% и снижать задержки на перекрестках до 27–29%.

Фото: zagranitsa.com

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