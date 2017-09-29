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В Сингапуре выпустили чехлы для iPhone X стоимостью выше, чем сам смартфон

29 сентября 2017, 18:45

Cтоимость изделия начинается от $1,3 тысячи. iPhone X можно купить за $1,2 тысячи.

В Сингапуре появились самые дорогие чехлы в мире из производимых для iPhone. Компания Gray International выпустила лимитированную коллекцию чехлов для iPhone X, стоимость которых превышает цену на сам гаджет, сообщает HighSnobiety.

По данным СМИ, стоимость изделия начинается от $1,3 тысячи. iPhone X можно купить за $1,2 тысячи.

Чехлы выполнены из цельного титанового слитка. При создании их подвергали обработке пламенем, чтобы достичь уникального оттенка. Кроме того, учитывалось строение руки для максимально удобного использования будущим владельцем.

Фото: Скрин с сайта apple.com

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