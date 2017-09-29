В Сингапуре выпустили чехлы для iPhone X стоимостью выше, чем сам смартфон

Cтоимость изделия начинается от $1,3 тысячи. iPhone X можно купить за $1,2 тысячи.

В Сингапуре появились самые дорогие чехлы в мире из производимых для iPhone. Компания Gray International выпустила лимитированную коллекцию чехлов для iPhone X, стоимость которых превышает цену на сам гаджет , сообщает , сообщает HighSnobiety.





По данным СМИ, стоимость изделия начинается от $1,3 тысячи. iPhone X можно купить за $1,2 тысячи.





Чехлы выполнены из цельного титанового слитка. При создании их подвергали обработке пламенем, чтобы достичь уникального оттенка. Кроме того, учитывалось строение руки для максимально удобного использования будущим владельцем.



