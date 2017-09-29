С Днем учителя: аким Алматы поздравил педагогов с профессиональным праздником

В преддверии Дня учителя аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с лучшими педагогами города, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.





В торжественном мероприятии приняли участие более 40 представителей сферы образования: учителя школ, лицеев и гимназий, учащиеся которых получили высшие баллы по ЕНТ, побеждали в республиканских и международных олимпиадах и др.





Сегодня в образовательную сеть города входят 998 организаций образования, в том числе 443 государственные и 555 частные, где обучаются более 370 тысяч детей и трудятся 28 тысяч педагогических работников.





На встрече с педагогами города аким Алматы отметил, что в свете модернизации глава государства определяет сферу образования в числе важнейших приоритетов и ставит задачу «сделать образование центральным звеном новой модели экономического роста».





«С первых дней Независимости развитие образования является неизменным приоритетом государственной политики. Трудно переоценить вклад казахстанских учителей в осуществление реформ, проводимых по инициативе нашего Президента Н.А. Назарбаева. В этом году Казахстан вступил в новый исторический период. В своей программной статье «Рухани жаңғыру» Елбасы отметил, что особенность завтрашнего дня в том, что именно конкурентоспособность человека становится фактором успеха нации. Именно Вам, учителям, предстоит привить этот набор качеств нашим детям и молодежи. С учетом актуальных задач, в этом году мы довели до 100% оснащение школ города современными кабинетами физики, химии, биологии, лингафонно-мультимедийными кабинетами, интерактивными досками. За последние 5 лет открыто 13 школ на 15 тысяч мест. Мы гордимся тем, что в Алматы работают самые талантливые учителя. Ваши ученики неоднократно занимают первые места на международных, республиканских олимпиадах и научных конкурсах. Показывают высокие результаты по ЕНТ. Отмечая сегодня Ваш достойный вклад в развитие системы образования города, я хочу поблагодарить за Ваш нелегкий, очень ответственный труд», - отметил Бауыржан Байбек.





Стоит отметить, что алматинские выпускники шестой год подряд показывают лучший результат по ЕНТ, со средним баллом 97,5. На протяжении 12-ти лет занимают первое командное место в республиканской олимпиаде. В 15 раз побеждают в республиканских конкурсах научных проектов. Четвертый год подряд на Президентской олимпиаде среди учащихся 11 классов.





Вместе с тем, за последние пять лет в городе открыто более 280 детских садов на 15 тысяч мест и 13 школ на почти 15 тысяч мест. Только в прошлом году за счет средств местного бюджета введено в эксплуатацию 4 садика на 500 мест. Построены и введены в эксплуатацию пристройки к школам в мкр. «Шанырак» и «Калкаман» на 1800 мест. В этом году начато строительство 6 детских садов. Ведется строительство пристройки к школе №156 в микрорайоне «Өжет» на 600 ученических мест. Выделены средства на строительство школ и пристроек в Алатауском и Наурызбайском районах на 2600 ученических мест.





В рамках государственно-частного партнерства в прошлом году за счет частных средств открыто 175 детских садов и мини-центров на 5,7 тысяч мест. В этом году сдано 57 частных садиков на 2000 мест. Поддержка со стороны бизнеса позволила сэкономить порядка 14 млрд. тенге бюджетных средств.

На Градостроительном совете города при рассмотрении вопроса строительства жилых комплексов особое внимание уделяется школам и детсадам. За последние 2 года было принято решение за счет инвесторов построить 54 детских сада на 7 тысяч мест. 24 садика на 3 тысячи мест будут переданы в коммунальную собственность. Благодаря этому бюджет сэкономил почти 24 млрд. тенге.





Также в Алматы в этом году впервые проводятся работы по сейсмоусилению и капитальному ремонту сразу 28 объектов образования: 22 школ и шести детсадов. В текущем году также предусмотрено строительство двух школ и шести дошкольных учреждений, реконструкция и строительство пристроек к шести школам и одному детскому саду.

По поручению Главы государства с этого года реализуется проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». Из городского бюджета выделено 1,5 млрд. тенге. Это позволит бесплатно обучить 11 тысячи человек по востребованным на рынке труда рабочим специальностям. В 14 раз увеличено количество мест на краткосрочные курсы профессионального обучения, что составляет почти 7 тысяч человек.





По поручению Елбасы 2017 год в Алматы объявлен «Годом молодежи», разработана соответствующая Дорожная карта. Запланировано строительство 4 общежитий на 2 тыс. мест. Совместно с Жилстройсбербанком разработана уникальная программа, которая дает возможность получить молодежи льготный заём для приобретения новой квартиры.



