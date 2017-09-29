До чего дожили: в Кабуле террористы подорвали овцу
29 сентября 2017, 19:02
Один человек погиб, трое ранены.
В афганской столице боевики устроили теракт. В результате взрыва один человек погиб и трое получили ранения, передает Росбалт со ссылкой на агентство Khaama Press.
По данным телеканал Ariana News, бомба была прикреплена к животному.
«Очевидцы говорят, что взрывное устройство было прикреплено к телу овцы и приведено в действие с помощью дистанционного управления», — говорится в сообщении.
Других подробностей инцидента пока нет.
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