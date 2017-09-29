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До чего дожили: в Кабуле террористы подорвали овцу

29 сентября 2017, 19:02

Один человек погиб, трое ранены.

В афганской столице боевики устроили теракт. В результате взрыва один человек погиб и трое получили ранения, передает Росбалт со ссылкой на агентство Khaama Press.

По данным телеканал Ariana News, бомба была прикреплена к животному.

«Очевидцы говорят, что взрывное устройство было прикреплено к телу овцы и приведено в действие с помощью дистанционного управления», — говорится в сообщении.

Других подробностей инцидента пока нет.

Фото: FreeImages.com Content License

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