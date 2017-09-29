До чего дожили: в Кабуле террористы подорвали овцу

Один человек погиб, трое ранены.

В афганской столице боевики устроили теракт. В результате взрыва один человек погиб и трое получили ранения , передает , передает Росбалт со ссылкой на агентство Khaama Press.





По данным телеканал Ariana News, бомба была прикреплена к животному.





«Очевидцы говорят, что взрывное устройство было прикреплено к телу овцы и приведено в действие с помощью дистанционного управления», — говорится в сообщении.





Других подробностей инцидента пока нет.



