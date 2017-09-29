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В ВКО состоялся Республиканский форум директоров Домов дружбы

29 сентября 2017, 19:20

Ассамблея народа Казахстана - это стержень единства и сплоченности государства.

В рамках празднования 25-летия Восточно-Казахстанского Дома дружбы прошел республиканский форум директоров, где обсудили будущее Домов дружбы и участие в реализации программы модернизации общественного сознания.

На форуме обсудили развитие института Домов дружбы, казахстанской идентичности, а также сохранение мира и согласия на территории государства, пути реализации программы «Рухани жаңғыру» и раскрытие потенциала идеи «Ұлы Дала Елі - Страна Преображенной Великой Степи».

Кроме того, стало известно, что будут внесены дополнения в Закон РК «Об Ассамблеи народа Казахстана». Дополнения будут касаться установления правового статуса этнокультурных объединений.

- Все новшества уже переданы правительству, - сказал заместитель заведующего Секритариатом Ассамблеи народа Казахстана, Леонид Прокопенко. Так же он добавил, что Ассамблея народа Казахстана - это стержень единства и сплоченности государства.

В завершении форума член Ассамблеи народа Казахстана, Лео Шик, выступил с поздравительной речью: «25 лет как образован первый в Республике Дом дружбы. Это событие, которое показывает стратегический успех главы государства Нурсултана Назарбаева в укреплении единства народа и достижения стабильности. Отмечать праздник - это значит намечать меры по дальнейшему совершенствованию деятельности».

В завершении форума состоялся гала-концерт с участием этнокультурных объединений, который посетил аким области Даниал Ахметов.


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