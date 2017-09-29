Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Бывшего немецкого лидера Г.Шредера избрали председателем совета директоров "Роснефти"

29 сентября 2017, 19:26

Бывший канцлер был очень рад такому назначению.

Председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, вошедший в пятницу в совет директоров "Роснефти", сообщил, что его избрали и председателем совета директоров этой компании, передает РИА Новости.

"Прежде всего, я действительно очень рад, что меня избрали не только как члена совета директоров, но также и председателя", — сообщил Шредер журналистам.
Ранее в пятницу акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании расширили совет директоров компании до 11 с девяти человек — новыми членами совета стали глава Минэнерго РФ Александр Новак и председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG, бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Остальные девять членов совета директоров "Роснефти" были переизбраны в новый состав из предыдущего.

Фото: Цензор.НЕТ

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...