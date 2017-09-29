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В Казахстане планируют снизить административные штрафы на 50%

29 сентября 2017, 19:31

Если в течение 7 дней человек признал свою вину, физическое лицо погашает, то есть платит штраф, то у него есть право заплатить всего 50%.

На 50% снизить административные штрафы при их оплате в течение 7 дней предлагают мажилисмены. Принципы гуманизации судебно-правовой системы обсудили сегодня в Усть-Каменогорске на встрече главы комитета по законодательству Нурлана Абдирова с общественностью, передает 24.kz

В частности, правозащитники подняли вопросы расширения полномочий судебных исполнителей, внедрение системы медиации в судах различного уровня, а также возможность замены денежного штрафа общественными работами.

Нурлан Абдиров, депутат Мажилиса Парламента РК:

- Если в течение 7 дней человек признал свою вину, физическое лицо погашает, то есть платит штраф, то у него есть право заплатить всего 50%, сейчас предлагается это все распространить на все юридические лица, на предпринимателей и на госслужащих.

Фото: Millioner.kz


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