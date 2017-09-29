В Казахстане планируют снизить административные штрафы на 50%
29 сентября 2017, 19:31
Если в течение 7 дней человек признал свою вину, физическое лицо погашает, то есть платит штраф, то у него есть право заплатить всего 50%.
На 50% снизить административные штрафы при их оплате в течение 7 дней предлагают мажилисмены. Принципы гуманизации судебно-правовой системы обсудили сегодня в Усть-Каменогорске на встрече главы комитета по законодательству Нурлана Абдирова с общественностью, передает 24.kz
В частности, правозащитники подняли вопросы расширения полномочий судебных исполнителей, внедрение системы медиации в судах различного уровня, а также возможность замены денежного штрафа общественными работами.
Нурлан Абдиров, депутат Мажилиса Парламента РК:
- Если в течение 7 дней человек признал свою вину, физическое лицо погашает, то есть платит штраф, то у него есть право заплатить всего 50%, сейчас предлагается это все распространить на все юридические лица, на предпринимателей и на госслужащих.
Фото: Millioner.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880779-8bd59074d8232e1930bf6bfeb22c5369
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...