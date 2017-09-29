Участники форума «Туған жер» высоко оценили развитие медицинского кластера Актюбинской области

В Актобе в 2016 году была начата работа по формированию медкластера для обслуживания жителей Западного Казахстана и Кызылординской области.

В рамках реализации программы главы государства «Рухани жаңғыру» в Актобе впервые в Казахстане проходит республиканский форум «Туған жер». На второй день его работы всемирно известные академики, профессора, медицинская общественность обсудили основные направления модернизации регионального здравоохранения, а также итоги деятельности медицинского кластера , сообщает пресс-служба акима Актюбинской области.









Напомним, в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» в Актобе, объявленном центром агломерации, в 2016 году была начата работа по формированию медицинского кластера для обслуживания жителей Западного Казахстана и Кызылординской области.









Приоритетной целью его работы является модернизация сектора здравоохранения для улучшения качества жизни населения путём предоставления медицинских услуг, основанных на высоких международных стандартах качества и безопасности, передовых медицинских и управленческих технологиях.





Его основой стала многопрофильная больница «Aktobe medical center» на базе слияния областной клинической больницы, областной детской клинической больницы, областного консультативно-диагностического центра. Были заключены соглашения о партнерстве с клиниками мирового уровня Gangnam Severance Hospital (Сеул, Южная Корея), Hemogens Health Care (Турция), медцентр Сент-Луиса (США).





В ходе международной конференции, которая прошла в рамках форума сегодня, аким области Бердыбек Сапарбаев отметил, что в рамках выполнения поручения главы государства о развитии медицинского туризма, в Актобе принимаются меры по развитию кластера.





- Мы и впредь готовы оказывать всяческое содействие развитию кластера, причем не только за счет бюджетных средств, но и используя механизмы государственно-частного партнерства. Так, первые в РК в рамках ГЧП мы строим новую станцию скорой помощи, на базе областной клинической больницы планируем открыть центр позитронно-эмиссионной томографии стоимостью 5,5 млрд тенге, в сельской местности начнет работу 21 врачебная амбулатория, - отметил аким области.





По словам вице-министра здравоохранения РК Ляззат Актаевой Актюбинская область вносит существенный вклад в улучшение развитие качественных показателей здоровья населения. За последние годы в регионе отмечено значительное снижение показателей общей, младенческой, материнской смертности, смертности от туберкулеза, несчастных случаев и др.





- Ваш регион является одним из передовых областей, внедряющих и успешно реализующих реформы здравоохранения, эффективно развивается внутренний медицинский туризм, ГЧП. Из 14 контрактов по ГЧП, заключенных по Казахстану, 3 - реализуются в Актобе. В ближайшее время откроются офтальмологический центр, станция скорой помощи, оснащенные в соответствии с передовыми международными стандартами, в целом улучшается качество медицинской помощи. Министерство здравоохранения поддержит развитие кластерного подхода вашего региона, - подчеркнула вице-министр РК.

Руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев проинформировал о том, что в регионе имеется достаточный уровень обеспеченности кадрами, осуществляется активное внедрение базовых технологий, проводятся семинары, мастер-классы, сложные операции, функциональные исследования. До конца года в медицинском кластере «Aktobe-Medical center» будет оказано 426 высокотехнологичных медицинских услуг по разным профилям: травматология, детская кардиохирургия, трансплантология и др.









Своими мнениями по поводу развития кластерной медицины поделились руководитель республиканского Координационного Центра по трансплантации Жаксылык Доскалиев, руководитель клиники ортопедии Сент–Луисского медицинского университета Джолдас Кульджанов, а также профессор клиники Кангнам Северанс Кванг Вунг Ли.









В ходе конференции между акиматом области и ООО «Медицинская инвестиционная группа», «Научно-исследовательским институтом кардиологии и внутренних болезней» были подписаны меморандумы о сотрудничестве.









За заслуги в развитие здравоохранения области медалями «Ақтөбе қутты мекен» и благодарственными письмами от имени Бердыбека Сапарбаева были награждены ряд участников форума.











