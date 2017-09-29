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Уголовное дело по факту авиакатастрофы вертолета Ми-2 в Акколе взяли под особый контроль

29 сентября 2017, 19:52

В результате авиационного инцидента вертолет полностью сгорел.

По информации Кокшетауской транспортной прокуратуры процессуальный прокурор взял на контроль уголовное дело по факту авиационного инцидента с вертолетом Ми-2, сообщается на сайте прокуратуры.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ЛОВД на станции Кокшетау по ч. 1 ст. 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта).
Учитывая, что данное происшествие имеет общественный резонанс, в целях объективности и всесторонности досудебного расследования Кокшетауской транспортной прокуратурой по уголовному делу назначен процессуальный прокурор", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 22 сентября в 6 километрах к западу от города Акколь Аккольского района Акмолинской области вертолет Ми-2, принадлежащий авиакомпании «Тянь-Шань», на борту которого находились 3 человека, при заходе на посадку столкнулся с земной поверхностью.

В результате авиационного инцидента вертолет полностью сгорел, телесные повреждения в виде ожога тела получил авиатехник Балуев Г.А., другие члены экипажа Маньков В.В. и Байбусинов Д.Е. получили незначительные повреждения.

Фото: ria.ru



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