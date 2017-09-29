В Талдыкоргане молодых активистов области проводили в Польшу - на учебу

Обучение за границей, теперь не мечта, а реальность. Так считают первые 17 студентов прошедший отборочный тур в Высшую школу экономики и инновациии в Любляне. Отныне они бесплатно получат степень бакалавра по специальностям «Сестринское дело», «Менеджмент» и «Экономика» , передает , передает Zakon.kz













Такая возможность у них появилась, благодаря визиту делегации Алматинской области в рамках развития социально-экономического сотрудничества, где и был заключен договор между канцлером Люблинской Высшей школы экономики и инновации Терезой Богайкой и заместителем акима Алматинской области Жаксылыком Омаром и руководителем управления здравоохранения Асханом Байдувалиевым.

















Проводить в дальний путь ребят собралась общественность города, а также родственники и друзья.

















Пожелала счастливого пути студентам и заместитель руководителя управления здравоохранения Эльмира Ахметова.





- Мы сегодня собрались в хороший день. Сегодня День города. И неслучайно мы сегодня провожаем для обучения наших молодых талдыкорганцев. Вы наше будущее. На вас у нас большие надежды. Хочу пожелать вам здоровья, успехов в учебе. Хотим, чтобы по возвращению вы поднимали региональное и отечественное здравоохранение на благо народа, - отметила Эльмира Ахметова.





В свою очередь, студенты пообещали оправдать надежды соотечественников.





- Поздравляю всех с Днем города, и хочу поблагодарить, за то, что предоставили нам такую возможность. Со своей стороны, обещаю хорошо учиться. Думаю, я там научусь много чему и приеду сюда с новым багажом знания, - сказала студентка менеджмента Арайлым Аманжолкызы.













Отметим, что Арайлым Аманжолкызы закончила ВУЗ 5 лет назад. И работала по специальности. Но не так давно из соцсетей она узнала о возможности повышения квалификации. И решила попробовать. По ее словам, пройти сложный экзамен в отборочном туре, помогло совершенное владение английским языком. Это было одним из главных требований комиссии.









Подали заявки на обучение в Польше большое количество людей. Пока 17 первых счастливчиков поедут повышать свои знания. Но, как уверяют организаторы, это не последняя отправка. Также, по словам организаторов, главная задача это подготовка высококвалифицированных кадров.





Напомним, что проживание, питание и обучение студентов на бесплатной основе. И они на протяжении 3,5 лет будут пополнять свой багаж знаний.





В завершение почетный гражданин города, актер Алимгазы Райымбеков дал «бата» и пожелал счастливой дороги студентам . После чего, студенты попрощавшись с родными полетели в город Астану. Оттуда они и направятся в Варшаву. Отметим, что учеба начнется 2 октября.







