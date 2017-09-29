Экс-премьер Таиланда запросила убежище в Британии
29 сентября 2017, 20:36
Ранее сообщали, что экс-премьера Таиланда приговорили к 5 годам лишения свободы.
Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, которую приговорили к пяти годам лишения свободы, прибыла в Лондон и обратилась к властям Великобритании с просьбой предоставить ей политическое убежище. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на CNN.
Как сообщается, Верховный суд Таиланда заочно признал виновной экс-премьера Чинават в халатности при реализации госпрограммы по покупке риса у сельхозпроизводителей.
Ранее сообщалось, что экс-премьера Таиланда приговорили к 5 годам лишения свободы.
Фото: polit.ru
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