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Экс-премьер Таиланда запросила убежище в Британии

29 сентября 2017, 20:36

Ранее сообщали, что экс-премьера Таиланда приговорили к 5 годам лишения свободы.

Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, которую приговорили к пяти годам лишения свободы, прибыла в Лондон и обратилась к властям Великобритании с просьбой предоставить ей политическое убежище. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на CNN.

Как сообщается, Верховный суд Таиланда заочно признал виновной экс-премьера Чинават в халатности при реализации госпрограммы по покупке риса у сельхозпроизводителей.

Ранее сообщалось, что экс-премьера Таиланда приговорили к 5 годам лишения свободы.

Фото: polit.ru

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