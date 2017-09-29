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В Шымкенте молодая женщина упала с крыши 12-этажки

29 сентября 2017, 20:49

Выпала ли девушка случайно или это стало следствием преднамеренных действий — предстоит выяснять стражам порядка.

В Шымкенте молодая женщина упала с крыши многоэтажки. Трагический случай произошел минувшей ночью во дворе высотных монолитных зданий по Тамерлановскому шоссе, передает TVK.

При неизвестных обстоятельствах пострадавшая — ей предположительно было 32 года — сорвалась с 12-го этажа.

Падение повлекло за собой смерть. На место происшествия приехали полицейские и медики, которые лишь констатировали летальный исход. Здесь же находился некий молодой человек, который, по неофициальным данным, находился в роковой момент возле погибшей. Парень был шокирован произошедшим.

Выпала ли девушка случайно или это стало следствием преднамеренных действий — предстоит выяснять стражам порядка. Между тем, как сообщили в областном департаменте внутренних дел, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства. Ведется расследование.

Фото: TVK

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