В Шымкенте молодая женщина упала с крыши 12-этажки
29 сентября 2017, 20:49
Выпала ли девушка случайно или это стало следствием преднамеренных действий — предстоит выяснять стражам порядка.
В Шымкенте молодая женщина упала с крыши многоэтажки. Трагический случай произошел минувшей ночью во дворе высотных монолитных зданий по Тамерлановскому шоссе, передает TVK.
При неизвестных обстоятельствах пострадавшая — ей предположительно было 32 года — сорвалась с 12-го этажа.
Падение повлекло за собой смерть. На место происшествия приехали полицейские и медики, которые лишь констатировали летальный исход. Здесь же находился некий молодой человек, который, по неофициальным данным, находился в роковой момент возле погибшей. Парень был шокирован произошедшим.
Выпала ли девушка случайно или это стало следствием преднамеренных действий — предстоит выяснять стражам порядка. Между тем, как сообщили в областном департаменте внутренних дел, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства. Ведется расследование.
Фото: TVK
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