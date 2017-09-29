В Караганде горячей водой затопило несколько микрорайонов
29 сентября 2017, 21:14
Крупная авария произошла в момент подачи горячей воды в тепловую сеть.
Улицы нескольких микрорайонов затопило горячей водой на юго-востоке Караганды из-за аварии на трубопроводе, передает Today.kz.
По информации ТОО "Теплотранзит Караганда", водой залиты проспект Республики и микрорайоны "Степной-1" и "Степной-2".
"Дефект произошел 29 сентября в 8:40 на подающем трубопроводе диаметром 720 миллиметров. Утечка горячей воды ликвидирована. Предварительно, в два часа ночи 30 сентября авария будет полностью устранена, после чего циркуляционный режим возобновится", - сообщили в компании "Теплотранзит Караганда".
Автор: Аделя Васильева
Фото: today.kz
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