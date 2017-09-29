В ВКО женщина случайно обнаружила в кустах два трупа

Заросли неподалеку от АЗС стали местом кровопролития и зверской расправы над двумя людьми. Тела убитых случайно обнаружила женщина, отправившаяся в кустики по естественной нужде , сообщает , сообщает yk-news.kz





Как оказалось, двойное убийство произошло в результате пьяной ссоры в маргинальной компании, сообщает корреспондент YK-news.kz со ссылкой на материалы специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО.





Жительница ВКО возвращалась с мужем из областного центра в Шемонаихинский район. Когда авто остановилось на заправке, женщина направилась в туалет. В зарослях недалеко от АЗС она увидела трупы двоих мужчин. Перепуганная сельчанка бросилась с этим сообщением к мужу, а он, в свою очередь, попросил охранника заправки вызвать полицию.





Стражи порядка установили, что погибшие были убиты. Вскоре были задержаны подозреваемые — двое безработных из Усть-Каменогорска. Следствию удалось восстановить картину событий.





Недалеко от заправки праздношатающаяся компания распивала спиртное. Ссора возникла, когда один из мужчин попытался спрятать от собутыльников дешевое горячительное со словами: "Не для вас зарабатывал". 28-летний собутыльник отреагировал на это весьма агрессивно: он разбил пустую бутылку и "розочкой" нанес потерпевшему многочисленные удары по горлу. Позже экспертиза насчитает 19 ранений на теле. Пострадавший на месте истек кровью.





Один из свидетелей этого ужаса пытался остановить убийцу, но агрессор накинулся на него и изрезал горлышком от бутылки. 26-летний сообщник злоумышленника бросился на помощь товарищу — достал шило и принялся бить жертву. Позже на теле погибшего насчитают 82 ранения.





Убийцы скрылись, однако вскоре были задержаны полицейскими. Суд приговорил их к 16 и 19 годам заключения. Приговор пока не вступил в законную силу.





Автор: Михаил Потапов